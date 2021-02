Auto fängt mitten auf der Straße an zu brennen

Aus bislang ungeklärter Ursache iat es am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in der Straße „Büchel“ in Tettnang zu einem Fahrzeugbrand gekommen, bei dem wirtschaftlicher Totalschaden entstand.

Eine Autofahrerin war laut Polizeibericht in Richtung Tettnang unterwegs, als der Motor ihres Autos kurz vor der Einmündung Siggenweiler ausging.

Kurz darauf kam es laut Bericht zu einer Rauchentwicklung im Motorraum und schließlich zu einem Brand.

Durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Tettnang konnte das Feuer jedoch rasch gelöscht werden. Die Frau blieb glücklicherweise unverletzt.