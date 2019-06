Ein unbekannter Autofahrer hat am Dienstagnachmittag in der Zeit von 14 bis 17 Uhr auf dem Parkplatz des Strandbads am Degersee vermutlich beim Wenden oder Rückwärtsfahren einen geparkten Skoda Octavia beschädigt. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon.

Hinweise zum Unfallverursacher erbittet der Polizeiposten Tettnang unter Telefon 07542 / 937 10.