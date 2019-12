Autisten in Brasilien: Wie Rafael sich dann doch die Haare schneiden ließ

Rafaels Mutter hat irgendwann keinen Rat mehr gewusst. Die Haare des Fünfjährigen wurden immer länger. Doch gegen den Friseurbesuch wehrte er sich mit Händen und Füßen. Rafael ist Autist und lebt in São Leopoldo. Dort besucht er auch die Pandorga. Diese Betreuungseinrichtung hat Heide Kirst vor 24 Jahren gegründet. Und sie hat es geschafft, dass der Junge sich dann doch die Haare schneiden ließ.

Der Grund, warum das für einen Autisten ein Problem sein kann, schildert Heide Kirst so: „Weil es unvorhergesehene, nicht erwartete Gefühle hervorruft. Der Autist wird dadurch unruhig. Außerdem kommt da plötzlich ein Mensch, der nicht im täglichen Leben in der Welt des Kindes verkehrt.“ Das habe bedrohlich auf Rafael gewirkt. Kein Wunder, dass der Junge sich da so standhaft geweigert hat.

Spielzeug, Wasser, Freundschaft

In der Pandorga läuft so ein Friseurtermin dann mitunter anders ab. Beatriz (6) und Willian (7) sind ebenfalls Kinder der Pandorga. Die Sechsjährige hat Rafael mit Spielzeug versorgt. Und Willian hat einen Becher Wasser gebracht. Das ist etwas, das ihn selbst beruhigt, schildert Kirst. Wenn er beim Arzt oder irgendwo anders sei, wo jemand etwas mit ihm machen wolle, brächten ihm die Leute manchmal ein Glas Wasser. Kirst: „Willian und Beatriz waren ganz solidarisch.“

„Als Rafael fertig war, lief er los und die Freunde hinter ihm her“, fährt Kirst fort. Die drei, Beatriz, Willian und Rafael seien sowieso Freunde. In der Pandorga sind die Kinder immer als Dreierpack unterwegs. So warten sie auch vor der Tür der Einrichtung aufeinander, bis sie komplett sind: Der erste Schulbus bringt Willian, dann kommt Beatriz, danach Rafael. Erst wenn alle drei da sind, stürmen sie die Pandorga und spielen. Kirst: „Wer sagt, dass der Autist unbedingt in sich gekehrt ist? Jeder ist einzigartig und verschieden.“

Bei vielen alltäglichen Verrichtungen, die die meisten Menschen ohne Mühe vollbringen, braucht es bei Betreuern von schwer autistischen Menschen sehr viel Verständnis – und vor allem auch Verstehen. Die Geschichte vom Haareschneiden ist nur ein Beispiel für die große tägliche Herausforderung. Von Montag bis Freitag sind 40 Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 30 Jahren in der Pandorga. Alle sind schwer autistisch. Was das heißt, beschreibt Heide Kirst so: „Keiner unserer 40 Menschen spricht. Keiner kann also sagen, was er will und wo es ihm eventuell weh tut, wenn er weint. Verschiedene, auch Erwachsene, tragen Windeln.“

Mit zwei Kindern fing alles an

Als Heide Kirst vor 24 in São Leopoldo angefangen hat, hieß es, dass es in dem Ballungsraum einfach keine Autisten gebe. Ein Irrglaube. Sie sei im Supermarkt, auf der Straße oder im Bus auf sie getroffen, sagt Heide Kirst: „Man sagte, das diese Kinder ,ungezogen’ sind, weil die Mutter sie nicht erzogen hatte.“ In den Wartezimmern der Ärzte sprach sich bald zwischen den Eltern herum, dass es da einen Ort namens Pandorga gebe. Aus zwei Menschen im Jahr 1995 sind so die heute 40 geworden, die in zwei Häusern betreut werden.

Und da die Betreuung aufwändig ist, braucht es viele Helfer. Und deswegen ist die Pandorga eben auch auf Spenden angewiesen - auch wenn die Fondation Pro Victimis aus Genf und die Kindermission in Aachen die beiden Häuser als solche finanzieren. Zehn Prozent der Kosten zahlen die Familien über ihre Beiträge. Rund 45 Prozent zahlen die Städte São Leopoldo, Novo Hamburgo, Esteio, Sapucaia und Estância Velha, aus denen die Kinder kommen. Die restlichen 45 Prozent stammen von Spenden aus der ganzen Welt, so wie von den Sternsingern in Tettnang.

Ohne die ginge es nicht, sagt Kirst. Und blickt zurück auf schwierige Zeiten: „Wie oft war unsere Kasse praktisch leer. Und dann kam plötzlich eine Gabe.“ Die Zeit in der Pandorga hat Heide Kirst auch in ihrem Glauben gestärkt. Sie sei mittlerweile fest davon überzeugt, „dass es einen Herrgott gibt, der uns mit seiner Gnade behütet und sorgt. Auch wenn wir manchmal müde sind und aufgeben wollen.“ Aufgeben, das hat sie, das haben auch ihre Helfer in all den 24 Jahren der Pandorga nie getan. Und nur deswegen ließ sich Rafael die Haare schneiden.