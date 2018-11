Authentische Hausmacherqualität

„Kochen für Freunde“ hat Albert Heimpel in seiner offenen Zweitküche im Gasthaus „Zum Landwirt“ an der Wand stehen. Während in der Hauptküche Sohn Christoph Heimpel kocht, werkelt der Seniorchef mittwochs persönlich am Grill. Da gibt es Steaks in verschiedenen Größen und Garqualitäten sowie seit Beginn des Lokals auch den mächtigen Landwirtspieß. Heimpel hat Unterstützung durch seine Frau und seine Schwester, seinen Sohn, die Schwiegertocher sowie andere Familienmitglieder und Helfer. „Wir sind ein echter Familienbetrieb – sonst wäre das schwierig zu stemmen.“

Albert Heimpel schildert gerne die Besonderheiten des Lokals, das es seit 1985 gibt. Schon 1979 hat er mit einer Most-Besenwirtschaft begonnen. Ebenso stolz ist der „kochende Bauer“ auf Herkunft und Authentizität seiner Angebote, denn „Landwirt“ hat für Heimpel mehrere Bedeutungen. „Ich bin Bauer und Koch – gelernt und gelebt“, sagt der Wirt, „und deswegen gibt’s bei uns oberschwäbische Land- und Bauernküche“. Die soll so einfach aber gleichzeitig so qualitativ wie möglich sein. Eine traditionelle Haltung liegt den Heimpels ebenfalls am Herzen:„Statt einer Tages- oder Wochenkarte haben wir eine Sonntagskarte.“

So weit es geht, wird der eigene Hofbetrieb mit einbezogen, sei es durch eigenes Gemüse oder beim eigenen Kräutergarten, durch viel Obst und Mostspezialitäten aber auch mit hochklassigem Selbstgebrannten.

Heimpel hat viel erlebt. Er erzählt, früher habe meist das Fünf-A-Prinzip gegolten: „Alles anders als alle anderen“. Und so habe er sich in seiner Laufbahn als Bauer, Gastronom, Eventveranstalter und Koch immer weiter entwickelt. Dabei hat der kochende Landwirt in bürgerlichen Küchen, aber auch in der Großküche oder bei Spezialisten gelernt. Inspirieren lassen habe er sich aber auch von bekannten Köchen wie Kräuterpapst Schuhbeck in Waging am See. Starthilfe gab es damals von der Familie.

„Unseren Eltern bin ich sehr dankbar – und Mutters Rezepte werden teilweise heute noch angeboten.“ Seit 1978 ist Albert Heimpel Koch – und das aus Leidenschaft. Und das Feuer brenne, schwärmt der ‚Landwirt’. Im Gespräch über Würzkräuter beschreibt er begeistert ein Geruchserlebnis beim Mähen eines Schnittlauchfeldes.

Beliebt ist das Laimnauer Landlokal beim Gemeindezentrum mitten im Ort bis Lindau, Wangen, Bregenz oder Ravensburg für die schwäbischen Spezialitäten. Auf der Karte finden sich beispielsweise nicht Bratkartoffeln sondern „A’bratene Bodebirre“. Und außer verschiedenen soliden Fleischgerichten kann man Saure Bohnen, Siedfleisch, „Katzegschroi“, „Blutwurstbodebirre“ und natürlich „Oma Bertas eingemachter Braten“ genießen. Nachtische gibt es ebenfalls verschiedener Art, aber hier sind sich die Heimpels einig: „Onser Moschdkratzete vergissd mr nie“. Eine umfangreiche Vesperkarte gibt es auch, unter anderem mit „Saure Käs“ oder „Schwartemagesalat“ mit hausgemachtem Bauernbrot. Wer es ohne Fleisch mag, kann verschiedene Süßspeisen genießen oder auch einen Gemüsegrillspieß. Für „Außerschwäbische“ sind der unterhaltsamen Speisekarte noch mehrere Seiten Schwäbisch-Übersetzung angehängt.

Die „Jungen Wilden“ sind zugange

Eigentlich hat „Zum Landwirt“ Montag und Dienstag Ruhetag. Aber inzwischen, sagt Seniorchef Heimpel mit einer Mischung aus Stolz und Seniorchef-Attitude: „Dienstags sind besondere Events geboten, da halten wir uns raus. Unser Nachwuchs, die ‚Jungen Wilden’ sind hier zugange.“ So stehen vom Pulled-Pork-Abend über Spanferkelessen und Entenschmaus bis zum Whisky-Tasting fast wöchentlich besondere Abende auf dem Programm. Hier führen Christof Heimpel und Oliver Weiers mit ihren Frauen Regie. Seniorchef Albert Heimpel freut sich, dass der Nachwuchs Interesse zeigt, „Zum Landwirt“ fortzuführen. Er selbst hat noch viele Pläne und Ideen. Seine persönlichen Geschichte, als er noch als „Obstbaron“ vom Argental gegolten habe, gehe bis heute weiter. Das zeigt sich, wenn nach „Mostkärtle“ eigene Mostspezialitäten oder selbstgebrannte Obstbrände gereicht werden. Schwäbische Spezialitäten verschiedener Art bietet Heimpel auch auf dem Wangener Wochenmarkt an. Gelegentlich ist er auf besonderen Wunsch mit Cateringwagen und schwäbischen Süßspezialitäten unterwegs.