Auszeichnung für Staatliche Schlösser und Gärten

Die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg, die auch das Neue Schloss Tettnang betreuen, haben zum vierten Mal in Folge den „German Brand Award“ verliehen bekommen. Der Preis ist laut Pressemitteilung der institution eine der begehrtesten Auszeichnungen im Marketingbereich.

„Wir erhalten für die Gestaltung der Kommunikation viel Zuspruch von unseren Gästen“, erklärt Frank Krawczyk, der Leiter des Bereichs Kommunikation bei den Staatlichen Schlössern und Gärten. „Dass wir nun bereits zum vierten Mal nacheinander von der Expertenseite dafür geehrt werden – und das in einem starken Mitbewerberfeld – , das ist eine besondere Bestätigung.“

Weitere Preisträger in diesem Jahr sind Accenture, Dürr, Merck, Bauhaus, Ameropa-Reisen, Ergo, Siemens Home Appliances, Schöffel, Vodafone Business, Dumont, Fischer Dübel, Barmenia, R+V-Versicherungen, Provinzial und Zurich-Versicherungen.

Mit dem Preis ehrt der Rat für Formgebung jährlich innovative Marken für erfolgreiche Markenführung. Ausgezeichnet wurden die Staatlichen Schlösser und Gärten als Gewinner in der Kategorie Markenkommunikation im Bereich „Excellence in Brand Strategy and Creation – Brand Design“.

2016 hatten die Staatlichen Schlösser und Gärten erstmals einen German Brand Award erhalten, mit dem die damals neue Kampagne der „Themenjahre“ gewürdigt wurde. Seither wurden in den Jahren 2017, 2018 und 2019 die Leistungen der baden-württembergischen Schlösserverwaltung für die Markenführung und die erfolgreiche Präsentation der Marke Staatliche Schlösser und Gärten immer wieder prämiert.