Auszeichnung für 50 Jahre Schiedsrichtertätigkeit

Mitte Juli hielt der SV Tannau seine 52. Mitgliederversammlung in Prestenberg ab. Bei dieser Versammlung beantragte die Abteilung Fußball Dieter Baumann senior zum Ehrenmitglied zu ernennen. Dieter Baumann senior ist Gründungsmitglied des SV Tannau und seit dem 04.04.1972 aktiver Schiedsrichter. Der Schiedsrichtergruppe Friedrichshafen gehört Dieter Baumann senior seit nunmehr 50 Jahren ununterbrochen an. In dieser Zeit schaffte er den Aufstieg in die Landesliga, sowie als Linienrichter in die Verbandsliga. Seit 21 Jahren ist er zusätzlich Beobachter für Nachwuchsschiedsrichter. In dieser Funktion hat er über 1100 Spiele geleitet oder beobachtet und er war für den SV Tannau als Schiedsrichter anrechenbar. Auch sonst engagiert er sich seit unzähligen Jahren ehrenamtlich im SV Tannau. Zusätzlich fungierte er in den 80er Jahren als Abteilungsleiter der Abteilung Fußball. Aufgrund dieser mehr als überdurchschnittlichen ehrenamtlichen Tätigkeiten und Verdienste um den SV Tannau, ernannten die Mitglieder Dieter Baumann senior einstimmig zum Ehrenmitglied. Abteilungsleiter Fußball Manuel Carli und stellvertretender Abteilungsleiter Alexander Pihlar dankten Dieter Baumann senior herzlich für sein langjähriges Engagement und überreichten ihm außer einem neuen Trikot für den Sportplatz, auch ein kleines Präsent. Nach einer kurzen Laudatio dankte Dieter Baumann senior den Mitgliedern herzlich für diese Auszeichnung.