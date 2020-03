Ausstellung zeigt Werke von Max P. Häring

Die diesjährige Einzelausstellung von Spectrum Kultur in der Städtischen Galerie im Schlosspark widmet sich dem Werk von Max P. Häring. Die Ausstellung wird am Freitag, 6. März, 18 Uhr eröffnet. Eindrucksvolle, oft rätselhaft erscheinende Bildräume von erstaunlicher Imaginationskraft und eine aufwändige Maltechnik kennzeichnen die Bilder von Max P. Häring, heißt es in der Ankündigung. In seinen Bildern kombiniert er eine vielschichtige Lasurmalweise mit einem feinen Gespinst aus impressionistisch-pointillistisch wirkenden Farbschraffuren und schafft so eine magisch wirkende Atmosphäre.

Der 1951 geborene Max P. Häring studierte Malerei an der Akademie der Bildenden Künste München, mit einem Schwerpunkt auf fantastischer Malerei und Surrealismus. Seine Bilder und Zeichnungen üben eine ähnliche Faszination wie Höhlenzeichnungen aus. Mit ihrer suggestiven Bildkraft und handwerklich souveränen Technik seien sie eine Ausnahmeerscheinung im aktuellen Kunstbetrieb, heißt es.

Am Freitag, 6. März, findet um 18 Uhr in Anwesenheit des Künstlers Max P. Häring die Vernissage in der Städtischen Galerie statt. Danach ist die Ausstellung bis zum 26. April immer freitags bis sonntags von 15 bis 18 Uhr geöffnet. Der letzte Einlass ist um 17.30 Uhr, der Eintritt ist kostenfrei.

Zur Ausstellung gibt es ein Rahmenprogramm. Feierabend-Führungen sind am 24. März und am 7. April geplant, los geht es jeweils um 18.30 Uhr. Die Veranstaltung „Blaue Stunde – Literatur in der Galerie“ findet am 17. März, 18.30 Uhr, statt. Markus Schweizer liest zu diesem Anlass literarische Texte. Unter dem Titel „Wir Tettnanger“ erzählen Tettnanger von ihren Beziehungen zur Stadt. Den Auftakt zur neuen Reihe macht Hansjörg Bär. Start ist am 31. März um 18.30 Uhr. Ein Künstler-Treff ist am 21. April, 17 bis 20 Uhr, geplant. Künstler treffen sich zum gemeinsamen Austausch und zum Malen und Zeichnen in der Galerie. Materialien werden selbst mitgebracht.