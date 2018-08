Ausstellung zeigt Geschichte des VdK in Tettnang

Mit einer Sonderausstellung in der Volksbank feiert die Ortsgruppe Tettnang des Sozialverbands VdK ihr 70. Jubiläum. Seit Freitag ist diese aufgebaut, am Dienstag ist Vernissage. Zu sehen sind Schlaglichter auf entscheidende Momente der Geschichte der Ortsgruppe Tettnang. Darunter ist etwa ein kurzes Gespräch mit Johann Brugger, der seit der Gründung am 12. September 1948 dabei ist. Im letzten Jahr wurde er 100 Jahre alt. Dass jemand wie er mit 29 Jahren in den VdK geht, ist nicht mehr selbstverständlich. Wobei die VdK-Tettnang-Vorsitzende Helga Wandel durchaus Bedarfe sieht. Da gehe es nicht nur um Fragen zur eigenen Krankenkasse oder Rente, sondern etwa auch um die Pflege Angehöriger.

Vernissage mit einem kleinen Festprogramm ist am Dienstag, 4. September, um 18.30 Uhr. Am Vormittag des Vernissage-Tages sowie am Donnerstagnachmittag, 6. September, wird ein Vertreter der VdK als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.