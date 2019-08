Ausstellung rückt die Farbe Blau in den Vordergrund

Nena hat am Freitag das GZH bespielt und viele Karten sind erst abends verkauft worden. Trotzdem war noch einiges zu kriegen.

Das muss nicht an Nena liegen, da haben in dieser Stadt schon andere Größen vor nicht ausverkauften Häusern gespielt. Starke Frauen in der Rockmusik sind immer gerne gesehen. Patti Smith, Suzi Quatro – die machen genau wie Nena immer noch neue Platten und haben was zu sagen.

Im GZH wurde getanzt, gefeiert und gerockt.