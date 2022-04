Ausstellung „Handwerk trifft Kunst“ öffnet wieder

Die Langnauer Traditionsausstellung „Handwerk trifft Kunst“ öffnet in diesem Jahr bei „Argental-Elektrik Winfried Ruetz“ nach einjähriger Zwangspause am Montag, 25. April, um 18.30 Uhr ihre Türen. Zur Vernissage hat sich Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut angekündigt und wird neben dem Ersten Landesbeamten, Christoph Keckeisen, ein Grußwort sprechen.

Sechs unterschiedliche Künstler zeigen über Wochen hinweg ihre Bilder und Skulpturen, die von Ausdruckskraft und Spontanität geprägt sind, heißt es in einer Ankündigung. Erstmalig an Bord ist die Oberlangnauerin Ulrike Schäfer. Mit Bleistift und Kohle garniert sie leicht und filigran ihre Aquarelle und erweckt dadurch eine Spannung zwischen Tradition und Moderne, so die Vorschau weiter. Der Natur verschrieben hat sich die Tettnangerin Lydia Günthör. Bunt und präzise bringt sie beispielsweile eine „Lupulina“ oder „Die Äpfel“ auf die Leinwand. „Blumenduft und glücklich sein“ ist das Motto von Maria Maier. Neben ihren bekannt bunten Blumenbildern zeigt sie in Langnau auch „Absycling“,wobei sie unbrauchbare Gegenstände in ihre Werke einbaut. Anton Willburger aus Rappertsweiler geht mit offenen Augen durch die Natur und sammelt dort Steine, Schwemmholz und alte Metallteile aus der Landwirtschaft. Daraus zimmert er Skulpturen. Schon von Anfang an war der Laimnauer Herbert John mit seinem „John-Stil“ und seinen Glasbildern in der „Ruetz-Galerie“ vertreten. Die Menschen in ihrer natürlichsten Weise zeigt „Heimatliebe-Fotograf“ Daniel Preuß aus Oberlangnau. Er verzichtet auf Farben und alles was vom Motiv ablenken kann, daher sind seine Ausstellungsstücke klar, einfach und schwarz-weiß.