Außensprechstunde der Erziehungs-, Familien- und Jugendberatung verschoben

Wegen einer dienstlichen Veranstaltung findet die Sprechstunde der Psychologischen Familien- und Lebensberatung der Caritas Bodensee-Oberschwaben am Mittwoch, 4. Mai, im „Jugendstadel“ in Tettnang nicht statt. Darauf weist die Caritas in einem Schreiben hin.

Ersatztermin ist der 18. Mai von 9 Uhr bis 11 Uhr. Wegen Corona sind Gespräche bis auf Weiteres nur nach telefonischer Voranmeldung möglich, Anmeldung dafür unter der Telefonnummer 07541/30000.