Ausschuss setzt Schulobstprogramm neu auf

Das Schulfruchtprogramm an Tettnangs weiterführenden Schulen geht in die Verlängerung. Allerdings unter vollständiger städtischer Leitung und mit einem Budget von 13 500 Euro, die jetzt in den Haushalt eingestellt werden sollen. Ein Großteil der Ausgaben soll aber über Spenden eingenommen werden, das hat der Verwaltungsausschuss (VA) in seiner letzten Sitzung vor dem Jahreswechsel beschlossen.

Seit dem letzten Schuljahr gibt es ein neues Schulfruchtprogramm, das allerdings nur noch Grundschulen und Kindergärten zum Ziel hat. Weiterführende Schulen werden nicht mehr über das EU-Programm unterstützt. Zunächst hat die Bürgerstiftung den Ausfall kompensiert, die Kinder bekamen weiterhin Äpfel oder auch Birnen in den Pausen. Doch klar war auch, dass das Programm auf andere Beine gestellt werden müsste, sagte Iris Bader von der Stadtverwaltung in der Sitzung des VA. 120 Firmen un Ärzte hätte man deshalb angeschrieben und schließlich 18 Spenden in Höhe von insgesamt 4000 Euro bekommen. Ein erneuter Aufruf ende März brachte keinen Erfolg und schließlich nochmal gebeten, dann kamen noch einmal 350 Euro hinzu. Seit Anfang des Schuljahres können die Schulen deshalb weiterhin mit Obst versorgt werden, „das wird ungefähr bis Ende des Jahres reichen“, sagt Baader.

Die 13 500 Euro, die in den Haushalt eingestellt werden sollen, sollen die Schulobstlieferung sichern, Spenden sollen den städtischen Anteil aber senken. Bernhard Bentele sagte: „Wir müssen weiter dafür werben“ und seine Fraktionskollegin Sylvia Zwisler regte an, bürgerschaftliches Engagement zu nutzen. Derzeit gibt es einen Lieferanten, der für die Belieferung zuständig ist und auch für das EU-Programm zertifiziert war. Jetzt, mit einer komplett städtischen Lösung, könne man ab Januar neue Wege gehen. Zwisler wünschte sich, dass auch Obstbauern aus der Region angefragt werden. Susanne Lund (Grüne) machte darauf aufmerksam, dass es für Schüler nicht unbedingt allerbeste Ware bräuchte. „Im Grunde genommen kann es auch verschiedenes Obst sein, weil es wird gegessen, was in der Kiste drin ist.“ Peter Gaissmaier (Freie Wähler) regte an, das Obst im Rahmen von Projekttagen vielleicht auch selbst zu ernten, auch um das Verständnis der Schüler für die Wertigkeit des Obsts zu steigern. Susanne Lund unterstützte diesen Vorschlag, sagte aber auch, dass es schwierig sei, einen Obstbauern zu finden, der das Obst lagere.

Kritisch äußerte sich zum Abschluss Peter Gaissmaier. Ihn störte, dass Land oder EU Förderprogramm starten und dann aussteigen würden. „Die Kosten bleiben dann an der Kommune hängen“, sagte er. Und auch Bürgermeister Bruno Walter störte sich daran. „Erst füttert man an und dann bleibt es an den Kommunen hängen, das finde ich sehr kritisch“, sagte er.