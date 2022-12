Ausschuss lehnt Tempo 30 in Tettnanger Kernstadt mehrheitlich ab

Zu einem Patt und damit einer Ablehnung ist es beim letzten Technischen Ausschuss rund um den Lärmaktionsplan gekommen: Bei Stimmengleichheit von vier zu vier (bei einer Enthaltung) lehnte der Ausschuss alle Tempo-30-Maßnahmen in Tettnang auf einigen Strecken der Kernstadt ab, ebenso eine Beruhigung der Wangener Straße Richtung Frohe Aussicht auf Tempo 50.

Umgesetzt werden sollen – so der Vorschlag des Gremiums an den Gemeinderat – nur zwei Maßnahmen in Kau: Dort geht es um die Verlängerung des Tempo-50-Bereichs an beiden Ausgängen im Rahmen der Bebauung. Wenn möglich, mithilfe der gelben Ortsschilder. Abschließend über alle Maßnahmen entscheidet der Gemeinderat am Mittwoch, 14. Dezember.

Hier scheiden sich die Geister

Im Kern trafen zwei Positionen aufeinander: Auf der einen Seite in Wortmeldungen die Verwaltung und die Grünen, die Tempo 30 auf acht jeweils etwa 265 bis 480 Meter langen Strecken in der Kernstadt und einem 350 Meter langen Stück in Bechlingen favorisierten, ebenso Tempo 50 auf der Wangener Straße zwischen Krankenhaus-Kreisel und Froher Aussicht.

Auf der anderen Seite CDU und SPD, die den Sinn der Tempo-30-Maßnahmen und die der Tempo-50-Beschränkung auf der Wangener Straße anzweifelten. Unstrittig war dagegen bei allen die Position bei den Maßnahmen in Kau.

Welche Grenzwerte der Fachmann vorstellt

Dominik Wörn vom beratenden Büro BS Ingenieure hatte zuvor Karten mit der Lärmbelastung auf Strecken in Tettnang gezeigt, auf denen mehr als 8200 Fahrzeugen pro Tag unterwegs sind. Die Lärmkarten, so äußerte Wörn später auf Nachfrage von Hubertus von Dewitz (CDU), sind anhand von Geländemodellen und der Bebauung errechnet und basieren (Nachfrage von Hans Schöpf, Grüne) auf der Annahme, dass alle Höchstgeschwindigkeit fahren.

Wörn erläuterte zudem die Grenzwerte: Als „Auslösewerte“ gelten 65 Dezibel tagsüber und 55 Dezibel nachts. Dies sind die Werte, bei denen der VGH Baden-Württemberg in einem Urteil von 2018 einen gesundheitskritischen Bereich nach der aktuellen Lärmforschung feststellte. Hier können Kommunen grundsätzlich Maßnahmen vornehmen. Einen „vordringlichen Handlungsbedarf“ gibt es laut Dominik Wörn ab 70 Dezibel tagsüber und 60 Dezibel nachtsüber.

Huchler: Innerörtliche Entlastungsstraße bei 50 belassen

Auf den Karten zeigte Wörn, dass in allen später abgelehnten Bereichen der Auslösewert sowohl tagsüber als auch nachts überschritten wird, in der Bachstraße wird sogar der höhere Wert für den vordringlichen Handlungsbedarf erreicht. In Kau liegen die Werte der Berechnung zufolge im oberen Bereich der Auslösewerte, Richtung Sibratshaus nachts sogar leicht darüber.

++ Warum sollten 69 Dezibel in Kau zu einer Maßnahme führen und in der Kirchstraße nicht? Lesen Sie HIER den Kommentar von Redaktionsleiter Mark Hildebrandt.

Andreas Huchler (CDU) bezog sich vor allem auf die Route der innerörtlichen Entlastungsstraße. Diese sei erst vor zehn Jahren gebaut worden mit dem Ziel, die Innenstadt zu entlasten. Er könne sich nicht vorstellen, diese Route geschwindigkeitsmäßig zu beschränken. Ansonsten würden Anreize geschaffen, doch wieder die Route über die Karlstraße zu nehmen. Und bei der Wangener Steige sehe er bei Tempo 50 Probleme bei schwer beladenen Lastwagen.

Funke: Werte haben nicht diese Aussagekraft

Daniel Funke (CDU) sprach von einer Diskrepanz „zwischen mathematischer Formel und den Realitäten vor Ort“. Zwar betreffe die Messung Gebäude, aber dort seien teils keine Personen betroffen. Er bezog sich dabei darauf, dass teils Häuser zwar prinzipiell bewohnbar seien, dort aber zum Zeitpunkt der Berechnung niemand gewohnt habe. Man dürfe den Teufel nicht an die Wand malen.

Boby Johny Plassery (CPD) sagte, man müsse alle Seiten betrachten, auch die Autofahrer. Gesundheit gelte für alle. Langsame Geschwindigkeiten bedeuteten Stress für Autofahrer. Wenn dann noch jemand geblitzt werde, dann sei dieser außer Kontrolle. Man müsse zu einem Kompromiss kommen.

Dick: Grenze für gesundheitliche Belastung bei null

Bürgermeister Bruno Walter erwiderte, dass in leeren Häusern morgen ja schon wieder jemand wohnen könne, das könne sich schnell wieder ändern. Auch habe es Rückmeldungen aus der Bürgerschaft gegeben, die gezeigt hätten, dass Lärm ein Thema sei. Er verwies auf Städte wie Friedrichshafen und Ravensburg, wo Tempo 30 auf vielen Strecken umgesetzt werde: „Es gibt eine Veränderung im Bewusstsein, was das für Bürgerinnen und Bürger bedeutet.“

Albert Dick (Grüne) kritisierte an Funkes Zählweise: „Am Ende geht es um die Frage: Wo wollen wir eine Grenze ziehen, wenn es Menschen gesundheitlich belastet? Meine Grenze ist da bei null.“ Die Maßnahmen seien in ihrer Wirkung aufsummiert dargestellt, nicht auf einzelne Gebäude.