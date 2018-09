Ausschuss empfiehlt Förderung für Vereine

Der SC Bürgermoos und der Tennisclub Tettnang könnten einen Zuschuss für ihre Investitionen erhalten. Außerdem soll der Zuschuss für die Unterhaltungs- und Betriebskosten um 15 Prozent erhöht werden. Das hat der Verwaltungsausschuss beschlossen. Jetzt fehlt noch das Votum des Gemeinderats.

Die Vereinsförderung ist in Tettnang nichts ungewöhnliches und gibt es schon seit vielen Jahren. Der SC Bürgermoos könnte mit der aktuellen Entscheidung 7800 Euro Zuschuss erhalten, der Tennisclub bis zu 8500 Euro. Für die Sanierung des Vereinsheims gibt es allerdings für den Tennisclub grundsätzlich kein Geld, stellte die Verwaltung fest. Lediglich die Sanitäranlagen wären förderfähig, heißt es. Nach zehn Jahren ohne Anpassung des Förderbeitrags empfahl der Ausschuss außerdem eine Erhöhung der Förderung für die Betriebs- und Unterhaltungskosten. Konkret erhalten die Vereine mit Sportanlagen, wie zum Beispiel der TSV Tettnang, der SV Tannau oder der Tennisclub ab 1. Januar 2019 insgesamt 15 Prozent mehr Fördersumme. Das neu erstelle Gebäude der SG Argental in Oberlangnau soll dann ebenfalls gefördert werden. Hier winken dem Verein etwas mehr als 1000 Euro. Bernhard Bentele (CDU) regte an, dass man in diesen Vereinszuschuss eine Dynamik einbauen könnte, die regelmäßig die Förderung erhöhe. „So muss man nicht alle zehn Jahre um 15 Prozent erhöhen“, sagte er. Hans Schöpf (Grüne) sagte: „Ich lehne einen Automatismus ab.“ So etwas gebe es auch nicht bei Parkgebühren, verglich er. Außerdem sei die Vereinsförderung eine Freiwilligkeitsleistung, der man sich immer wieder bewusst sein sollte. Auch eine Kopplung an die Entwicklung der Wirtschaftskraft oder an einen Preisindex wurde kritisch kommentiert.Peter Bentele (Freie Wähler) ergänzte, dass in den vergangenen zehn Jahren viele Maschinen teurer geworden seien, was die angedachte Erhöhung im neuen Jahr ebenfalls rechtfertige.