Ausgezeichnete Sänger im Kirchenchor Laimnau

„Endlich“, dieses Wort spielt ein große Rolle beim Gottesdienst mit Ehrungen für langjährige Sänger und Sängerinnen des Kirchenchors Laimnau. „Endlich wieder eine Ehrung ohne Einschränkungen“ so Pfarrer Angelo Unegbu beim Festlichen Gottesdienst im Laimnauer Gotteshaus. „Endlich können wir unsere Ehrung wieder so gestalten, dass es den zu ehrenden gerecht wird“ so auch Dirigentin Michaela Hertnagel und Vereinsvorständin Karin Heimpel. Dazu beigetragen hat auch die wertschätzende Laudatio von Pfarrer Angelo. Für 15 Jahre mitsingen im Alt wurde Bettina Klemm geehrt. „Doch nicht nur schön singen, sondern auch schön schreiben liegt ihnen am Herzen, da sie schon seit 12 Jahren die Schriftführerin des Chores sind“, so anerkennend Pfarrer Angelo. Seit 20 Jahren ist Franz Hillebrand ein zuverlässiger Tenorsänger. „Auf sie ist immer Verlass, sei es beim singen in der Kirche oder beim Kaffeekränzle des Chors, dafür ein herzliches vergelt´s Gott von mir und dem gesamten Chor“. Auf 30 Jahre singen im Kirchenchor, einige davon im Kirchenchor Gattnau, darf Paul Heini zurückblicken. Mit seiner schönen warmen und kräftigen Stimme ist er eine der tragenden Stimmen im Bass. Doch unterstützt er auch den Chor in vielen anderen Bereichen, so ist er Verantwortlicher für die Hüttenaufenthalte, Getränkewart und Bühnenbildbauer beim Fasentskränzle und nicht zu Letzt ist er seit 15 Jahren Notenwart des Chores. „Für das alles meine Anerkennung und mein Dank auch im Namen des Chores“, so Pfarrer Angelo und überreichte allen Geehrten zum Abschluss des Gottesdienstes Ehrenurkunden des Cäcilienverbandes sowie verschiedene Ehrenabzeichen.

„Endlich können wir unsere Sänger und Sängerinnen wieder in gewohnter Weise unsere Dankbarkeit zeigen und dies nach dem Gottesdienst auch gemeinsam feiern“, so eine sichtlich erfreute Vorständin Karin Heimpel.