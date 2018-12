Ausgezeichnete Sänger beim Kirchenchor Laimnau

Umrahmt vom Gesang des Kirchenchors Laimnau hat Pfarrer Anand Rajamma Das bei einem Adventsgottesdienst langjährige Mitglieder des Chors geehrt. Zuvor gab es im Rahmen der Adventsfeier des Chores für die Jubilare eine Laudatio von Manfred Brugger und dazu noch Präsente von Vorständin Karin Heimpel.

Doch die öffentliche Ehrung in der Kirchengemeinde erfolgte im Beisein der Kirchenbesucher in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Laimnau im Rahmen eines Adventsgottesdienstes. „Ich freue mich sehr, diese Ehrung zu machen, aber ich mache das zum ersten mal hier in Laimnau und hoffe alles richtig zu machen“, so Pfarrer Anand zu Beginn seiner Rede an die drei zu Ehrenden. Der lang anhaltende Beifall für den Sänger und die Sängerinnen aber auch für die wohlwollenden Worte des Pfarrers drückten es aus: „Alles richtig gemacht“.

Als erstes galt es Lisa Schlunsky für 20 Jahre zu ehren. Sie ist eine zuverlässige und pflichtbewusste Alt Sängerin, die auch immer den Chor unterstützt, wenn Veranstaltungen sind und Not an Frau ist. Deshalb ist sie nicht nur wegen ihrer guten Stimme, sondern auch wegen ihres zusätzlichen Einsatzes beim Chor sehr geschätzt, so Pfarrer Anand.

Ebenfalls auf 20 Jahre Mitglied im Kirchenchor Laimnau kann Karl Sahner zurückblicken. „Sie sind ja nicht nur ein guter Sänger im Bass, sondern ihr handwerkliches Geschick und ihr Ideenreichtum wurden schon oft vom Chor in Anspruch genommen. Ich bewundere Basssänger sehr für ihre tiefe Stimme, ich würde auch gerne so tief singen können“, mit diesen Worten bedankte sich Pfarrer Anand bei ihm für sein Wirken.

Auf schon 40 Jahre Mitgliedschaft kann Marianne Dent zurückblicken. Mit ihrer Sicherheit und Präzession im Alt ist sie eine wichtige Stütze für den Chor. Trotz ihres Umzugs nach Rollgenmoos nimmt sie den Weg von 25 Kilometer in Kauf, um bei den Proben und den Aufführungen in Laimnau dabei zu sein. „Meine herzlichen Glückwünsche für 40 Jahre mitsingen im Chor, hiermit übereiche ich ihnen die Urkunde und das Ehrenzeichen in Gold des Verbandes. Mein Dank gilt nicht nur den Geehrten sondern allen Sängern und Sängerinnen des Chors für die schöne Gestaltung des Gottesdienstes und für ihren Einsatz das ganze Kirchenjahr über zur Freude der Menschen und zum Lobe Gottes“, sagte der sichtlich erfreute Pfarrer Anand über den Einsatz.

Der Schlussbeifall galt den geehrten und dem gesamten Kirchenchor Laimnau für die stimmungsvolle musikalische Begleitung unter der Leitung von Michaela Hertnagel.