Für ihr zweites Leben: Ausgemusterte Legehennen brauchen eine neue Unterkunft

Am Samstag ist Nic Dilger wieder als Hühnerretter unterwegs: Aus einem Legebetrieb bei Ravensburg nimmt der Auszubildende aus Tettnang so viele Hühner mit, wie er Plätze vermitteln kann - und solche sucht er nun noch dringend: „Wer ein gerettetes Huhn aufnehmen möchte, soll sich bitte bis Samstag noch bei mir melden“, wirbt Nic Dilger darum, einer ausgemusterten Legehenne in einer privaten Haltung noch ein schönes und zweites Leben zu ermöglichen. Aktuell stehen in dem Betrieb 3000 Hennen zur Disposition.

Schwierige Fälle schlüpfen bei Nic unter

Seine eigenen Hühner hält Nic Dilger auf einem großzügigen Gelände zwischen Gornhofen und Tennenmoos. Dort können die Hühner jeden Tag ins Freie und müssen keine Leistung mehr bringen. Die schwierigen Fälle aus der Rettungsaktion vom Samstag bringt Nic Dilger dort selber unter: „Hühner ohne Federn zum Beispiel übernehme ich“, sagt der junge Mann, der allein in diesem Jahr schon rund 4500 Hühner aus dem Legebetrieb übernommen und in seinem großen Netzwerk verteilt hat.