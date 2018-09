Ausflug nach Laupheim

Im Jahresprogramm zum 150-jährigen Bestehen der Kolpingsfamilie Tettnang stand eine Tagesfahrt nach Laupheim. Beeindruckend war für die Gäste eine Führung in der Sammelzentrale „Aktion Hoffnung„. Seit 30 Jahren ist Antonia Schmid mit Team dort bis zu zweimal im Jahr aktiv. In der Zentrale werden von Kirchengemeinden und Organisationen, wie Kolping und Caritas, brauchbare Kleider, Schuhe und Bettwäsche angeliefert und zeitnah im Rahmen von Sozialprojekten – zum Beispiel in Katastrophengebieten – sortiert und zur Verfügung gestellt, heißt es in einem Schreiben der Kolpingsfamilie Tettnang.

Danach wurde die Gruppe über den Jüdischen Friedhof in Laupheim geführt. Im Kolpinghaus Laupheim gab es zur Mittagspause Kartoffelsuppe. Im Anschluss besuchten sie das Planetarium, wo das (un-)sichtbare Universum in einer herrlichen Präsentation dargeboten wurde, heißt es weiter.

Zum Abschluss verweilte die Gästeschar bei herrlicher Abendstimmung an der Ay Mühle in Stafflangen mit Weiher. Schöne Gespräche, ein gutes Vesper und kleine Spaziergänge rundeten das Programm ab und die Ausflugsgäste kehrten zufrieden, mit ihrem Chauffeur nach Tettnang heim.