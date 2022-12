Ausfahrt für Senioren zum Adventsmarkt nach Gengenbach

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Morgens um 8 Uhr starteten wir gut gelaunt mit einem komfortablen Bus nach Gengenbach im Schwarzwald. Während es in Tettnang noch regnete, hellte sich der Himmel kurz nach Tuttlingen auf und für den Rest des Tages hatten wir trockenes, meist sonniges Wetter. Der Busfahrer konnte uns in der Nähe der Klostermauer aussteigen lassen, sodass wir bis zum Marktplatz nur wenige Meter hatten. Ein mittelalterliches Stadtbild empfing uns, aber zuerst suchten wir verschiedene Lokale aus, um zu Mittag zu essen. Am Stadtbrunnen fanden wir uns gegen 14 Uhr zur Stadtführung ein. Zwei Gruppen wurden von dem jeweiligen Stadtführer durch romantische Gassen und an historischen Gebäuden vorbei, gespickt mit allerlei Wissenswerten, informiert. Schnell war die Zeit vorüber, die Dämmerung setzte ein und ein weihnachtliches Bild durch viele Kerzen geschmückte Hauswände, interessante Buden mit einem schönen Angebot, haben uns auf dem Weihnachtsmarkt empfangen. Vielerlei Essbares und natürlich Glühwein lockten uns an. Alle Teilnehmer waren glücklich wieder um 18 Uhr im Bus. Auf der Rückfahrt gab es viel zu erzählen. Wohlbehalten stiegen die Letzten in Tettnang um 21 Uhr aus. Es war ein schöner Tag.