Ausdrucksstarke Interpretation

Das kann sich sehen lassen. Auf der Anlage des Reit- und Fahrvereins Herbertingen haben die PSK-Meisterschaften des Pferdesportkreises Oberschwaben im Voltigieren stattgefunden. Daran teilgenommen haben für die Reitergruppe Neuravensburg die drei Voltigiererinnen Anja Traub (Tettnang), Melanie Elbs (Achberg) und Jenny Woller (Achberg) gemeinsam mit ihrer Longenführerin Roswitha Ehrle/Lindau auf ihrem Pferd Quintus. Die Sportlerinnen vom Reiterhof Strodel in Baindt kämpften in Einzel- und Doppelwettbewerben erfolgreich um den Meistertitel.

Das Achberger Doppelpaar bestehend aus Melanie Elbs und Jenny Woller feierte den ersten Erfolg des Tages. Die beiden jungen Mädchen turnten eine Kür zum Thema Zombies und konnten mit ihrer ausdrucksstarken Musikinterpretation und einer präzisen Ausführung sowohl das Publikum als auch die Richter von sich überzeugen. In ihrer Prüfung schafften sie mit einer super Endnote Platz zwei.

Da das erstplatzierte Doppelpaar allerdings aus Bayern stammte und somit nicht zum Pferdesportkreis Oberschwaben gehört, durften sich Melanie Elbs und Jenny Woller am Ende des Tages laut Vereinsbericht über Gold in der Meisterschaftswertung freuen.

Sturz am Anfang der Kür hat hohe Abzüge zur Folge

Am Nachmittag ging es für die Lindauer Longenführerin Roswitha Ehrle und ihr Pferd Quintus erneut für die Reitergruppe Neuravensburg in den Wettkampfzirkel, diesmal allerdings im Einzelwettbewerb. Hierbei gingen Jenny Woller im M-Einzel und Anja Traub im S-Einzel an den Start. Jenny Woller startete mit einer sauberen Pflicht in den Wettkampf, kassierte dann aber aufgrund eines Sturzes am Anfang ihrer Kür hohe Abzüge und konnte ihre Vorstellung nicht mit gewohnter Souveränität beenden. Sie belegte schließlich Platz elf in einem dichten Starterfeld.

Anja Traub konnte trotz kleineren Unsicherheiten in der Ausführung ihrer Favoritenrolle gerecht werden und zeigte ein lockeres und fröhliches Programm zum Thema „Let's swing“.

Die Tettnangerin siegte nicht nur in ihrer Prüfung, sondern konnte auch ihren Titel als PSK-Meisterin der Einzelvoltigierer verteidigen.

Mit zwei Meistertiteln ging es für die Sportlerinnen, ihre Trainerin und Pferd Quintus zurück in den Heimatstall. Die feierliche Ehrung der PSK-Meister wird im November beim PSK-Ball stattfinden.