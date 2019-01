Aus einem Toaster wird ein Einhorn

Dieses Jahr haben sich die Kinder des Kindergartens St. Josef bei den Projetwochen in vier verschiedene Projekte einwählen können. Für die jüngeren Kinder gab es täglich ein Trainingslager in der Turnhalle, in dem sie sich auf die große Winterolympiade vorbereiteten. Im Musikraum erklangen derweil viele schöne Klänge auf selbst gemachten Instrumenten. Auch in die Welt der Märchen tauchten einige Kinder ein. Hier spielten und erlebten sie Hänsel und Gretel oder Dornröschen. Ein Höhepunkt war für die Großen, sich für das Projekt „Mach den Schrott wieder flott“ einzuwählen. Aus einem alten Toaster entstand ein Einhorn, eine Eisenbahn erwachte zum Leben, ebenso wurden verschiedenste Roboter erfunden. Der flott gemachte Schrott bestach am Ende durch viele Funktionen, wie zum Beispiel blinkende Lichter und drehende Propeller. Vielleicht sind hier bereits die Ingenieure von morgen geboren. Foto: St. Josef