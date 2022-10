Auftaktsieg: SG Argental zeigt starke Mannschaftsleistung

Die SG Argental ist mit einem Sieg in die neue Landesliga-Saison 2022/2023 gestartet. Im Gastspiel bei der FSG Giengen-Brenz setzten sich die SGA-Handballerinnen ab und triumphierten am Ende mit 31:27 (16:11).

Vor 100 Zuschauern in der Schwagehalle in Giengen an der Brenz präsentierten sich die beiden Mannschaften am Samstag zunächst nervös. Bis zum ersten Treffer dauerte es fast drei Minuten: Selina Brentel traf zum 1:0 für Argental. Bis zum 11:11 in der 22. Minute begegneten sich die Teams weiter auf Augenhöhe. „Doch von Zeit zu Zeit fanden wir immer besser ins Spiel und schafften es durch einen Fünf-Tore-Lauf auf 16:11 davonzuziehen“, heißt es in der SGA-Mitteilung. Die Torfrau Anika Sepp machte einen guten Job.

In der zweiten Hälfte versuchte die FSG noch einmal alles und kämpfte sich heran (16:19, 36. Minute). Argental ließ sich nicht beirren und erhöhte wieder auf einen Fünf-Tore-Vorsprung – auch in der Folge fand die SGA immer wieder Lösungen. Den Raum am Ende wusste vor allem Lea Bohner zu nutzen. Maxima Krebs gelang ihr erster Landesliga-Treffer, der zugleich den Endstand von 31:27 für die Gäste bedeutete.

Weiter geht es für die SGA am kommenden Samstag. In der Carl-Gührer-Halle in Tettnang gastiert um 20 Uhr die TSG Schnaitheim.

Zur gleichen Zeit ist auch Argentals zweite Mannschaft in der Frauen-Bezirksklasse im Einsatz. Nach der klaren 22:34-Auftaktpleite im Derby gegen den TV Weingarten II am vergangenen Montag reist die SGA II zur HSG Illertal.