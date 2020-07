Auffahrunfall im Kreisverkehr

Ein Autofahrer, der am Donnerstag gegen 10.45 Uhr am Kreisverkehr in der Seestraße/Loretostraße aus Fahrtrichtung Bürgermoos kam, hat einen Auffahrunfall verursacht.

Wie die Polizei mitteilt, übersah er, dass die Fahrerin vor ihm verkehrsbedingt anhalten musste. Durch den Zusammenstoß wurde ihre Beifahrerin leicht verletzt. Auf die Verständigung eines Rettungsdienstes sei jedoch ausdrücklich verzichtet worden, heißt es. An den Fahrzeugen entstand Schaden in Höhe von rund 6000 Euro.