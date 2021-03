Auffahrunfall an der Auffahrt zur Bundesstraße

Ein Auffahrunfall mit Sachschaden hat sich am Mittwochmorgen gegen 7.30 Uhr an der Einmündung der Straße „Höll“ in Tettnang zur B 467 ereignet. Ein 20-jähriger Opelfahrer erkannte laut Polizei zu spät, dass der vor ihm fahrende 50-jährige Autofahrer, der in Richtung Ravensburg auf die Bundesstraße auffahren wollte, verkehrsbedingt abbremsen musste und kollidierte mit dessen VW. Während der Schaden am Opel auf etwa 2000 Euro beziffert wird, beläuft sich dieser am VW auf etwa 3000 Euro.