Aufatmen in der Karlstraße

Seit knapp zwei Wochen laufen in der Karlstraße die Bauarbeiten. War noch vor dem Spatenstich die Rede von „Existenzangst“ und „enormen Umsatzeinbußen“, scheinen sich die Ängste der Einzelhändler verflüchtigt zu haben – zumindest vorerst. Eine erste Bilanz nach zwei Wochen Bauzeit.

Während die Arbeiten in der südlichen Karlstraße und der Küfergasse bereits laufen, wird in knapp einer Woche mit den Kanalisationsarbeiten im Bereich der alten Kistenfabrik begonnen. Doch all das scheint die Kunden wenig zu stören: „Die Stimmung in der Karlstraße ist nach wie vor gut“, fasst Martina Weishaupt, Leiterin Stadtmarketing, zusammen. Regelmäßig macht sie eine Runde über die Baustelle, spricht mit einzelnen Händlern. Am Montag sei sie in den Filialen von „Marco“ und „Ernsting's family“ gewesen. „Die haben ihre normalen Umsatzzahlen.“ Überhaupt, sagt sie, seien die Umsatzeinbußen nicht so beängstigend wie anfangs alle gedacht haben.

Das bestätigen auch Händler, die im Moment die Baustelle direkt vor der Tür haben. „Die Umsätze schwanken, aber das hängt natürlich auch vom Wetter ab“, sagt Arnulf Huchler vom Modehaus Buffler. Er sei zufrieden, könne nicht klagen und spricht von „überraschend guten Geschäften“. Durch die orangefarbenen Begrenzungen und den roten Teppich würden die Kunden klar gelenkt und wüssten, wo sie laufen müssten. Auch Renate Simmeth von Raumausstattung Bertele und Fehrenbach bestätigt den Eindruck von Huchler: „Die Kunden finden den Weg in die Geschäfte.“ Das was sie am Anfang gedacht habe, dass die Baustelle beginnt und plötzlich nichts mehr los sei, habe sich nicht bewahrheitet.

Kunden sind zufrieden, Händler erleichtert

„Auch die Kunden sind zufrieden. Es ist nicht so, dass die Kunden ins Geschäft kommen und sich ärgern“, so Simmeth – trotz kleinerer Nachteile, die die Baustelle birgt: Die schmalen Gehwege, die eben keine ebene Teerschicht haben, seien mit Rollator und Kinderwagen nicht einfach zu bewältigen, sagt Weishaupt. Dennoch habe man versucht, vor Ort die bestmöglichsten Gegebenheiten zu schaffen. Gegebenheiten, mit denen sich die Kunden abgefunden haben: „Die Kunden sind uns treu und auch die Wege von den Parkplätzen zu uns sind nicht zu lang“, sagt Huchler und fügt hinzu: „Vielleicht spielt auch das kostenfreie Parken eine Rolle.“ Seit dem 24. April ist die Karlstraße für den Durchgangsverkehr gesperrt, für Anlieger mit zeitlichen Einschränkungen befahrbar. Es wurden diverse Parkzonen eingerichtet in denen das Parken mit Parkscheibe für zwei teilweise auch für neun Stunden kostenfrei ist.

Doch in Einzelfällen fehlen die Park- und Haltemöglichkeiten direkt vor der Ladentür zum Be- und Entladen. Das sei das einzige Manko, sagt Simmeth und ergänzt: „Das ist aber eine Sache, die mich persönlich und weniger die Kundschaft betrifft.“ Auf andere Weise sei davon aber auch eine Bäckerei in der Karlstraße betroffen, erläutert Weishaupt: „Es fehlt die Frühfrequenz.“ Die Arbeitswelt habe einfach kurz in der Karlstraße angehalten oder geparkt, Brötchen und Kaffee geholt, sei eingestiegen und weitergefahren. Das sei nun nicht mehr möglich. „Sicher sind minimale Einbußen da, aber die sind nicht so stark wie befürchtet“, sagt Weishaupt.

Simmeth erzählt, dass sie bereits jetzt von einzelnen Händlern gehört habe, die über einen Rückgang der Kundenzahlen klagten. Sagt aber selbst: „Ich denke aber es ist zu früh, um beurteilen zu können, wie es aussieht.“

Zu früh, um Rückschlüsse darauf zu ziehen, wie sich die Situation in der Karlstraße weiterentwickeln wird, findet auch Horst Hölz, Fachbereichsleiter Tiefbau der Stadt Tettnang. „Die Baustelle ist gut angelaufen“, sagt Hölz. „Über das, wie sie sich entwickelt, lässt sich beim derzeitigen Stand noch nicht viel sagen.“ Er hoffe natürlich, dass es sich weiterhin gut entwickle und es auch weiterhin ruhig bleibe – denn Beschwerden seien bisher bei ihm als Ansprechpartner in Sachen Bauabwicklung kaum eingegangen, und wenn, versuche man die Probleme so gut wie nur möglich zu beheben.

Am Donnerstagabend treffen

sich die alle Beteiligten, wie Stadtverwaltung, Anlieger, Einzelhändler, Dienstleister und Gastronomen zur Aussprache zum Runden Tisch in der Karlstraße.