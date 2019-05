Auf Tuchfühlung mit Frieder Hahn

Mit deftig schwäbischem Humor und einem absoluten Besucherrekord ist die Ausstellung „Handwerk trifft Kunst“ zu Ende gegangen. Bei der „Finissage“ am Sonntagmittag waren die Stühle bei Argentalelektrik Winfried Ruetz rasant schnell belegt und obwohl noch zusätzliche Bierbänke organisiert wurden, mussten viele Besucher mit einem Stehplatz Vorlieb nehmen.

Dies tat allerdings der guten Stimmung keinen Abbruch, denn Frieder Hahn sorgte mit seinen humorigen und launigen Sprüchen und Liedern für Hochstimmung. Der Tettnanger „Bodaseeschwob“ verstand es wieder einmal mehr, mit Wortwitz und schwäbisch getexteten Gassenhauern die Kunstfreunde zu begeistern.

Die Ausstellung war ein „einmaliges Gemeinschaftsprojekt“ zwischen dem Handwerksbetrieb Ruetz, den Künstlern und dem CDU-Ortsverband Langnau/ Laimnau. „Das Konzept gehe auf und sei heute eine viel beachtete Größe in der regionalen Kunst- und Kulturszene, so die Organisatoren. 2020 soll es wieder „Handwerk trifft Kunst“ geben. Man sei schon in Vorgesprächen.

Zunächst konnten die Besucher aber mit den Kunstschaffenden in den Dialog treten und sogar das eine oder andere Werk käuflich erwerben. Sehr zufrieden zeigte sich Kathi Spang mit dem Verkauf ihrer Vogelbilder. „Ich habe hundert Prozent verkauft und schon weitere Vorbestellungen erhalten“, sagte die Malerin strahlend. Bei selbstgebackenen Torten, Kaffee und lockeren Gesprächen klang der kunst- und stimmungsgeladene Sonntag aus.