Auf die Pedale, fertig, los!

Endlich ist es für die Stadtradler am Samstagvormittag mit einer Sternfahrt vom Bärenplatz Tettnang, zur Eröffnung des Stadtradelns auf dem Markdorfer Stadtfest, losgegangen. Doch nur drei Radfahrer hatten sich eingefunden. Lag es an der unsicheren Wetterlage, dass sich niemand außer Bürgermeister Bruno Walter, Siegfried Strobel und Otto Remmert vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC) auf den Weg von Tettnang nach Markdorf machten? Es habe eigentlich vier zusätzliche Anmeldungen gegeben, sagte Otto Remmert. Eine Dame hatte noch vor Ort kurzfristig wegen angekündigten Gewittern abgesagt. Doch Walter, Strobel und Remmert ließen sich den Schwung nicht nehmen und starteten Richtung Meckenbeuren, wo noch drei weitere Personen dazu stießen. Da es in den anderen Gemeinden deutlich mehr Stadtradler gab, war man mit dem Ergebnis der Sternfahrt zufrieden. Das Wetter war übrigens ideal zum Radfahren. Weitere Infos unter www.stadtradeln.de