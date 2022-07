Auf der Suche nach der verlorenen Stadt Pyrene

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Die Donau ist nämlich ein Fluss, der bei den Kelten und der Stadt Pyrene entspringt und durch Europa fließt und es teilt.“ So haben die Teilnehmenden des Griechischkurses der VHS Ravensburg diesen Satz des Geschichtsschreibers Herodot im vergangenen Sommersemester übersetzt. Doch nicht genug damit! Alle kennen die Donau und haben von den Kelten gehört. Doch wo ist die Stadt Pyrene? Der ganze Kurs ließ Vokabeln Vokabeln und Grammatik Grammatik sein und fieberte nur noch danach, diese Stadt am Ursprung der Donau zu erkunden. Der Leiter des Kurses Reinhard Schick erzählte von den Erkundungsreisen der Bewohner der griechischen Kolonie Massalia (Marseille) entlang der Rhone in den keltischen Norden zur Donau. Eine Teilnehmerin brachte einen Zeitungsbericht der SZ, in dem von dem keltischen Fürstensitz Heuneburg bei Herbertingen die Rede war. Mehrere Teilnehmer stießen im Internet auf die Aussagen von Archäologen, dass die Heuneburg mit dem sagenumwobenen Pyrene identisch sei.

So war der Entschluss schnell gefasst, den Jahresausflug des Griechisch- und Lateinkurses der VHS, der wegen Corona schon zweimal ausgefallen war, an die Donau zur Heuneburg zu unternehmen. Die Teilnehmenden wurden auf dem Fürstensitz mit einer Tasse Keltengetränk willkommen geheißen und der Herold Winfried hatte den Auftrag, der Gruppe die Geheimnisse des Fürstensitzes zu enthüllen. Er führte die Gruppe durch die Höhensiedlung (Akropolis) mit der berühmten weiß gekalkten, luftgetrockneten Lehmziegelmauer. Er erläuterte die Wohn- und Werkstätten der Kelten, das Herrenhaus, die gewaltigen Torbauwerke und die riesigen Grabhügel. Als der Blick vom Wehrgang über die tief unten fließende Donau zum Bussen schweifte, als Herold Winfried von einem monumentalen Ort für Versammlungen und Rituale, vielleicht auch für sportliche Wettkämpfe im Norden der Heuneburg berichtete, waren alle Zweifel ausgeräumt: Hier auf der Heuneburg befand sich die älteste Stadt nördlich der Alpen, Pyrene, von der Herodot vor 2500 Jahren in seinem Geschichtswerk berichtete und dessen unsterblichen Satz die Teilnehmenden wenige Wochen zuvor übersetzt hatten. Leider fand dieser Ausflug nicht an der Tafel des keltischen Fürsten bei Unmengen Wein aus griechischen Amphoren, sondern im benachbarten Klosterhof Heiligkreuztal bei Maultaschen und Wurstsalat seinen gelungenen Abschluss.