Zum siebten Mal wird der Baldensweiler Hausberg „Lindele“ am Samstag, 26., und Sonntag, 27. September, zum Schauplatz eines Gaudi-Almabtriebs.

Als Franz Rundel vor vielen Jahren zum „Lindele“ hinaufblickte, kam ihm die Idee für einen Almabtrieb. Einige Jahre vergingen, ohne dass diese in die Tat umgesetzt wurde. Als die Festlesmacher im Frühjahr 2009 in lustiger Runde zusammensaßen, griffen sie den Vorschlag wieder auf – und machten Nägel mit Köpfen.

Die siebte Auflage beginnt am Samstag ab 20 Uhr mit der Viehscheid-Party beim Almstadel in Baldensweiler. Für Stimmung sollen „Taktgebräu – steirisch, schwäbisch, sau gut“ und „Fättes Blech“ sorgen . Der Sonntag steht dann ganz im Zeichen des Gaudi-Almabtriebs. Um 10 Uhr wird zunächst eine Bergmesse auf dem „Lindele“ gefeiert. Um 11 Uhr werden etliche Vereins- und Stammtischgruppen erwartet, die teils echte Tiere, aber auch selbst gebastelte „Viechereien“ den Berg hinuntertreiben. Mit musikalischer Begleitung zieht der „Viehzug“ vom „Lindele“ zum Almstadel, wo wie in den vergangenen Jahren eine sicher nicht ganz ernst zu nehmende Jury wartet, um die Gruppen zu bewerten und zu prämieren.

„Die Aichers“ werden die Gäste beim zünftigen Frühschoppen bis weit in den Nachmittag hinein unterhalten. Das Bewirtungsteam vom Veranstalter ist wieder bestens gerüstet, um die Viehscheidbesucher mit allerlei leckeren Alm-Spezialitäten zu versorgen – zum Beispiel mit dem Viehscheid-Döner oder der Sennerschmiere.

Der Förderverein der Musikkapelle Tannau freut sich auf den Besuch vieler Gäste und wünscht allen ein paar lustige und frohe Stunden beim Gaudi-Almabtrieb.