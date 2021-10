Auf den Spuren der „Jäger der Nacht“ im Loretoquartier

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die einzigen fliegenden Säugetiere Europas standen im Mittelpunkt einer besonderen Aktion im Tettnanger Loretoquartier. Die Bürgergemeinschaft zum Erhalt des Loretoparks und der Naturschutzbund NABU ermöglichten großen und kleinen Besuchern eine unvergessliche Nacht, teilen sie mit. Für die über 30 Besucher war es ein Anliegen, die Fledermäuse hautnah kennenzulernen. Unter dem Schutz alter, ausladender Bäume lockte der Spielplatz die Interessierten zur Batnight an. Bestens organisiert war der NABU mit drei erfahrenen Naturschützern samt Equipment anwesend, um Einzelnen, Pärchen und Familien Rede und Antwort zu stehen. Im kurzweiligen und informativen Vortrag wurden Aussehen, Arten, ihr Vorkommen und Verhalten vorgestellt. So mancher staunte über die vielen Neuigkeiten, etwa dass schwangere Weibchen ihre Schwangerschaft mittels individueller Zeitpunktfestlegung der Befruchtung selbst bestimmen oder dass die Loretonachbarschaft mit Langohr- und Zwergfledermäusen gleich zwei vom Aussterben bedrohte Arten der Roten Liste beheimatet.

Mit Einbruch der Dämmerung galt es, die Fledermäuse aufzuspüren. In der Wohnanlage gegenüber dem Park leben etliche Fledermäuse unterhalb des Flachdachs, die sich erst gegen Spätabend zeigen. Aufgeteilt in Gruppen postierten sich die Besucher und warteten aufs Unerwartete. Um die Wartezeit zu verkürzen, verteilten Kinder selbst gebackene Fledermäuse an die Zuschauer. Mit Jubelrufen wurde aufs Ausfliegen der Tiere aufmerksam gemacht. Nacheinander, wie kleine Fallschirmjäger, flog eine Fledermaus nach der anderen aus der Behausung. Kreuz und quer, manchmal weit oben, manchmal fast hautnah streiften sie über die Zuschauer zum Bereich des Spielplatzes und Parks. Mittels Ultraschallgerät des NABU konnten die Tiere und ihre Wellen sprich ihre Laute erkennbar gemacht werden, was alle faszinierte.

Der Tenor der versammelten Nachbarschaft und interessierten Bürger war zum Ausklang einhellig: Der Loretopark und -spielplatz müsse als grüne Oase in der Stadt im Hinblick auf Verdichtung, qualitativen Lebensraum für Mensch und Tier sowie eine zukunftsorientierte und klimaresistente Stadt erhalten bleiben. Gerade hierzu gebe es aktuell mit den Konsequenzen klimatischer Veränderungen Horrorszenarien, denen es entgegenzusteuern gelte.