Auf Cordula Sorg folgt Ursula Gierer

Auch nach dem Rückzug von Cordula Sorg (CDU) wird dem Langnauer Ortschaftsrat künftig eine Frau angehören. Nachdem die ersten beiden regulären Nachrücker das Amt nicht antreten konnten oder durften, kam als dritte Nachrückerin Ursula Gierer zum Zug.

In seiner Sitzung am Dienstag stellte das Gremium zunächst formal fest, dass Cordula Sorg aus dem Ortschaftsrat aus gesundheitlichen Gründen ausscheiden darf. Ortsvorsteher Peter Bentele dankte ihr für ihr knapp zehnjähriges Engagement mit Blumen und einem Stadtmarketing-Gutschein. Durch ihren Beruf als Gastwirtin sei Sorg mit vielen Bürgern in Kontakt gekommen und habe auch dadurch viel zur Arbeit im Gremium beitragen können. Bevor Bentele Ursula Gierer als Nachfolgerin verpflichten konnte, musste der Ortschaftsrat zunächst formal feststellen, dass sowohl für Matthias Baier als auch für Manfred Beck Hinderungsgründe für das Antreten des Amtes vorlagen. Bei Baier sind es berufliche Gründe, bei Beck gab’s für das Gremium ein Déjà-vu: Weil er bei der Stadt angestellt ist, darf er kein Mitglied von Ortschafts- oder Gemeinderat sein. Diese Vorschrift hatte im vergangenen Jahr für heiße Diskussionen gesorgt, weil eine Kandidatin der Bürger für Bürger das Amt aus demselben Grund nicht antreten durfte.