Auf Beutezug durch die Sattelkammern der Region

Mal eine Abschwitzdecke, mal eine Longierpeitsche oder aber ein Weidezaungerät, das für die neu gepachtete Pferdekoppel benötigt wurde – die richtig wertvollen Gegenstände (nämlich die Sättel) ließ die Angeklagte bei ihren Streifzügen durch die Sattelkammern der Region liegen. Dennoch summierten sich die gestohlenen Reitzubehörartikel laut Staatsanwaltschaft auf einen Wert von 2300 Euro. Dafür erhielt die Angeklagte am Montag vor dem Amtsgericht Tettnang von Richter Christian Pfuhl eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten, ausgesetzt zu drei Jahren auf Bewährung. Zudem muss die 33- jährige Friedrichshafenerin 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

Ihrem ebenfalls mitangeklagten Ex- Lebensgefährten konnte eine Beteiligung an den Diebstählen nicht nachgewiesen werden. Er musste sich wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahrens unter Drogeneinfluss vor Gericht verantworten. Dafür erhielt er eine sechsmonatige Bewährungsstrafe und eine Geldstrafe in Höhe von 750 Euro.

Obwohl beide Angeklagten bereits einschlägig vorbestraft waren, attestierten ihnen sowohl Staatsanwältin Sarah Hund als auch Richter Pfuhl eine gute Sozialprognose und sahen von einem höheren Strafmaß ab. Strafmildernd wirkten sich zudem das Teilgeständnis der Angeklagten beziehungsweise das vollumfängliche Geständnis des Angeklagten aus. „Sie befanden sich damals in einer schwierigen Lebenssituation. Ich habe die Erwartung, dass Sie die Verurteilung als Warnung verstehen und sich künftig nichts mehr zuschulden kommen lassen“, wandte sich Richter Pfuhl in seiner Urteilsbegründung an die Angeklagte. Auch ihrem ehemaligen Lebensgefährten bescheinigte er, dass „sich ihr Leben stabilisiert hat.“

Beide Beklagten versicherten, dass sie mittlerweile, anders als zum Zeitpunkt der Taten, keine Drogen mehr konsumieren würden. Die Diebstähle ereigneten sich im Zeitraum von Juni 2016 bis April 2017 in Pferdeställen in Friedrichshafen, Immenstadt, Fischbach und Manzell. In allen vier Reitställen hatten die Beklagten zuvor ihre beiden Pferde, zum Teil nur für sehr kurze Zeit, eingestellt. Häufig endeten die Mietverhältnisse mit Streit und anschließendem Rauswurf. „Wir haben denen die Stallmiete verringert, dafür sollten sie beim Misten helfen. Doch sie waren unzuverlässig, kamen teilweise Nachts zum Misten, brachten viel Unruhe“, erzählte einer der acht Zeugen, allesamt Geschädigte.

In einem Reitstall arbeitete auch die Schwester der Angeklagten. Doch sie erwies sich ebenfalls laut Aussage der Stallbesitzerin als unzuverlässig. Gerade diesen Stall hat die Beschuldigte daraufhin besonders heimgesucht. Wegen der vermeintlich ungerechten Behandlung ihrer Schwester startete sie einen regelrechten Rachefeldzug und klaute neben Futtertrögen, Futtersack und Medikamenten sämtliche Utensilien, die sie für ihre eigene, neu gepachtete Koppel benötigte. „Wir haben schon wahrgenommen, dass da immer mal wieder was fehlte. Doch wegen einer Mistgabel oder einem Mistboy machen wir jetzt keinen Aufriss. Aber dann waren unsere neuen Koppeln über Nacht einfach abgebaut“, schilderte die Zeugin ihre Erlebnisse.

Die beiden Angeklagten haben ihr Urteil angenommen und müssen die Kosten des Verfahrens tragen.