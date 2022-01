Audi-Fahrerin missachtet Vorfahrt

Sachschaden im fünfstelligen Euro-Bereich war die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend gegen 19.15 Uhr an der Einmündung der Lindauerstraße zur B467 ereignet hat. Eine 52-jährige Audi-Lenkerin wollte laut Polizeibericht von Tettnang kommend nach links auf die Bundesstraße einfahren. Dabei übersah sie einen aus Richtung Ravensburg kommenden 28-Jährigen, der mit seinem Mercedes in die Lindauer Straße abbiegen wollte. Im Einmündungsbereich kam es in der Folge zur Kollision, bei der am Wagen der Unfallverursacherin rund 4000 Euro, am Auto des Mannes etwa 10 000 Euro Sachschaden entstand.