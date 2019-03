Auch vor dem neuen Schloss wird geküsst

Gute Laune bei bestem Frühlingswetter: Das ist das allgemeine Fazit in den Schlössern des Landes, die in der vergangenen Woche zur Valentinsaktion „Küss mich! Im Schloss!“ eingeladen hatten. Insgesamt kamen fast 7000 Paare und bezahlten ihre Eintrittskarte ins Schloss mit einem Kuss, teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in einem Schreiben mit.

Bei der Aktion machten in diesem Jahr die Schlösser Heidelberg, Schwetzingen, Mannheim, Ludwigsburg und Solitude bei Stuttgart, Bruchsal, Rastatt, Weikersheim, Urach und erstmals das Neue Schloss Tettnang mit – und am Sonntag schloss sich noch das königliche Mausoleum auf dem Württemberg bei Stuttgart an. 2096 Paare küssten sich an der Schlosskasse von Schwetzingen – 500 mehr als 2018. 1815 waren es in Schloss Heidelberg, das damit ebenfalls um 500 über dem letztjährigen Wert lag. Das Residenzschloss Ludwigsburg erreichte mit 949 Paaren knapp die gleiche Zahl wie vor einem Jahr. Schloss Bruchsal schoss von 299 auf 426 Paare. Schloss Solitude verdoppelte mit 590 Paaren fast seine Resonanz; 206 Paare küssten sich in Schloss Weikersheim.

Die Grabkapelle auf dem Württemberg, noch bis März in Winterpause, machte erst am Sonntag mit. 576 Paare küssten sich an diesem einen Wochenendtag am „Monument ewiger Liebe“ bei Stuttgart. „Die Paare strömten in Scharen auf den Berg“, berichtet das Team der Grabkapelle: „Die einen pflegten romantische Erinnerungen, die anderen Hochzeitspläne“. Einhellig ist die Einschätzung in allen Monumenten, dass die Stimmung großartig war: „Leute waren ausgelassen und haben sich total über die Aktion gefreut“, so eine der beteiligten Schlossverwaltungen. Wie in den vergangenen Jahren waren wieder alle Altersgruppen vertreten – und Schloss Weikersheim meldet sogar die absolut stärkste Resonanz bei den über 50-Jährigen. Es gibt bereits richtige Fans der Aktion, stellte man an den Schlosskassen fest: Manche Paare hätten sich Besuche in mehreren Schlössern „erküsst“.