Auch vor 50 Jahren war Wohnen in Tettnang schon vergleichsweise teuer

Was im September 1970 sonst noch geschah

Am frühen Abend des 8. September tobt ein heftiges Gewitter über Tettnang und dem Hinterland. In der Nähe von Biggenmoos werden drei Kühe vom Blitz erschlagen, die Tiere sind auf der Stelle tot.

Die moderne Technik hält Einzug: Am 10. September wird in Neukirch eine neue Fernsprechortsvermittlungsstelle in Betrieb genommen. Ein Paukenschlag – Statt der bis dahin 510 Telefonanschlüsse können neuerdings bis zu 1200 Anschlüsse eingerichtet werden

Eine Sirenenübung gibt es auch am 23. September 1970: Genau neun Minuten lang werden im ganzen Bundesgebiet die Sirenen ausgelöst – und zwar mit den Signalen für Entwarnung, Luftalarm und ein zweites Mal Entwarnung.

Das geschichtsträchtige Kressbronner Hotel „Schiff“ wird Ende September 1970 abgerissen. Damit endet eine Ära – fast 100 Jahre hatte das Hotel das Bild der Kressbronner Schiffslände geprägt. (lieg)