Auch mal außerhalb der eigenen vier Wände übernachten

Eine abenteuerliche Planwagenfahrt? Aber gern. Ein Ausflug zum Fußballgolf nach Pfullendorf? Logo. Viel Spaß im Hallenbad oder auf dem Spielplatz? Na klar. Das und vieles mehr hatte die Sommerbetreuung der Offenen Hilfen der Diakonie Pfingstweid zu bieten, die wie im Vorjahr in Zusammenarbeit mit der Lebenshilfe Bodenseekreis organisiert wurde. Das Besondere in diesem Jahr: Dank einer Spende von „Human aktiv“, dem Hilfswerk der Neuapostolischen Kirche Süddeutschlands, konnte eine großzügige Ferienwohnung auf dem barrierefreien Urlaubshof Scherer im Deggenhausertal angemietet werden. Zusätzlich zur abwechslungsreichen Tagesbetreuung gab es so die Möglichkeit, zusammen mit den Betreuerinnen eine oder mehrere Nächte auf dem Scherer-Hof zu verbringen. Eine Idee, die bei Kids und Eltern gleichermaßen gut ankam und durch die Spende mit nur geringen Mehrkosten verbunden war.

Acht Kinder und Jugendliche mit unterschiedlichen Handicaps im Alter zwischen 7 und 19 Jahren aus dem Bodenseekreis waren mit dabei und erlebten fünf spannende Tage in schöner Gemeinschaft. Und natürlich ließ sich der eine oder andere Teilnehmer die Übernachtung außerhalb der eigenen vier Wände nicht entgehen. So wie der 9-jährige Marco: „Toll, dass ich übernachten konnte. Nächstes Mal möchte ich die ganze Zeit übernachten.“ sagt er.

Große Begeisterung aber auch auf Elternseite. „Das ist ja ein wahrer Kindertraum, den Sie da auf die Beine stellen“, freut sich die Mutter eines 11-jährigen Sohnes. „Wirklich ein super Angebot. Und eine tolle Chance für die Jugendlichen und Eltern, sich auch ein wenig abzunabeln.“

Initiiert und federführend begleitet wurde die Sommerferienbetreuung von Diplom-Pädagogin Brigitte Kraft vom Team der Offenen Hilfen der Diakonie Pfingstweid. „Es war schön zu sehen, wie junge Leute mit ganz unterschiedlichen Einschränkungen zusammengefunden haben und sehr viel Spaß hatten.“, zieht sie ein zufriedenes Fazit. „Ich danke den fünf ehrenamtlichen MitarbeiterInnen für ihren engagierten und tollen Einsatz in diesen Tagen und Nächten.“

Natürlich galt es während der unbeschwerten Tage in der idyllischen Umgebung des Deggenhausertals für alle Beteiligten auch die aktuellen Corona-Vorgaben einzuhalten und umzusetzen. So wurden etwa an alle beteiligten Kinder und Jugendlichen schon im Vorfeld Schnelltests ausgegeben, die regelmäßig durchgeführt werden mussten. Auch an einen Fahrdienst war gedacht.