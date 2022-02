Auch in diesem Jahr gibt’s wieder historische Gemüsesorten in Tettnangs Gärten

Nachdem die Premiere der Aktion im vergangenen Jahr auf große Resonanz gestoßen ist, geht das Projekt „Spektakel in Topf und Beet“ in diesem Jahr in die zweite Runde. Unter dem Motto „Vielfalt säen – Zukunft ernten“ könnten Tettnanger Hobbygärtner ab März wieder Saatgut historischer Gemüsesorten „ausleihen“.

Ins Leben gerufen wurde die Aktion von der Anlaufstelle für Bürgerengagement und der Stadtbücherei Tettnang sowie Saatgutexperte Patrick Kaiser aus Laimnau. In diesem Jahr soll es einige Neuerungen geben, kündigen die Initiatoren in einer Pressemitteilung an. Das Prinzip bleibt: Gegen eine Schutzgebühr können sich Gartenfans in der Stadtbücherei Saatgut alter Sorten abholen.

Das läuft in diesem Jahr anders ab

Dieses Saatgut sollen sie aussäen, ziehen, die Pflanzen wachsen lassen und im Herbst aus den Pflanzen neben der Ernte auch Saatgut gewinnen. Davon, so die Idee, kommt ein Teil zurück in die Stadtbücherei, damit wieder weitere interessierte Gartenbegeisterte die Vielfalt in ihre Gärten bringen können. Patrick Kaiser wird das Saatgut zwischenzeitlich richtig verwahren und gegebenenfalls weiter aufreinigen.

Der in Laimnau lebende Saatgutexperte setzt sich für die Erhaltung, Kultivierung und auch Rettung alter Blumen- und Gemüsesorten ein. Am 3. März wird er um 19.30 Uhr in einem bebilderten Onlinevortrag über die Bedeutung des alten Saatguts sprechen, erste Tipps zum Umgang damit geben und den Verlauf der diesjährigen Aktion skizzieren. Diese wartet mit Änderungen auf: Hobbygärtner können aus drei verschiedenen Saatgutpaketen mit je fünf von Patrick Kaiser ausgesuchten Sorten wählen.

Die Pakete richten sich an Einsteiger und Aktive mit wenig Anbaufläche, an erfahrenere Gärtner und Gärtnerinnen mit mehr Platz sowie an sehr erfahrene Gartenbesitzer mit viel Platz. Einzelne Sorten können in diesem Jahr nicht erworben werden. Allerdings wird es in der Bibliothek ein Tauschangebot geben. Des Weiteren wird in den Veranstaltungen sowie in den Newslettern, die im Lauf der Aktion verschickt werden, der Schwerpunkt auf Information zur Saatgutgewinnung liegen.

So können Teilnehmende noch erfolgreicher in der Gewinnung von Saatgut aus ihren Pflanzen werden. Zudem planen die Veranstalter, ihr Augenmerk ab Herbst auch auf das Kochen und den Genuss zu legen, damit die mit der Sortenvielfalt einhergehenden Farben, Formen, Düfte und Aromen wieder auf die Teller kommen. Hierbei sollen vor allem Bohnen im Zentrum stehen.