Auch im Sommer aktiv: Skiclub Obereisenbach geht Stand-Up-Paddeln

Der Skiclub Obereisenbach hat am vergangenen Sonntag einen Schnupperkurs im Stand-Up-Paddling in Seemoos angeboten. Etwa 30 Mitglieder haben das Angebot angenommen, wie der Verein mitteilt. Die Skilehrer Markus Fleschhut und Jürgen Waibel sind nicht nur auf der Piste fit, sondern sind auch begeisterte Wassersportler, daher konnten sie die wichtigsten Regeln für das Stand-Up-Paddling gut vermitteln. Aufgeteilt in Gruppen konnten unterschiedliche Bretter, feste als auch aufblasbare, getestet werden. Anschließend haben die Teilnehmer noch gegrillt und den Nachmittag am Bodensee genossen. Foto: Skiclub Obereisenbach