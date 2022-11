Auch der Regen trübt die Freude nicht: Radweg nach nur drei Monaten eingeweiht

Er ist sehr schnell gebaut worden und hat die Gemeinde fast nichts gekostet: Der Radweg zur L333 ist Freitagnachmittag offiziell eingeweiht worden.

Der strömende Regen lud nicht zum Radfahren und Spazieren ein. Trotzdem haben sich 30 Bürger, Gemeindevertreter, Beteiligte und Ortsvertreter am Freitagnachmittag zur feierlichen Einweihung am Beginn des fertig gestellten, 500 Meter langen Radwegteils bei der Kirche in Wildpoltsweiler eingefunden. Auch wenn sich nicht alle mit der Metallabsperrung am Parkplatz anfreunden konnten: Der Radweg zur L 333 und die rasche Ausführung fand allgemeine Zustimmung. Das Verbindungsstück mache Sinn – sowohl für Radler als auch für Fußgänger.

Bund und Land übernehmen die Kosten

Bürgermeister Reinhold Schnell bedankte sich bei allen Beteiligten für die überaus rasche – und für die Gemeinde weitgehend kostenfreie – Erstellung des Radwegs, besonders bei Bund und Land. Kaum vier Wochen nach dem Antrag habe man Ende April die Genehmigung für den Radweg erhalten. Das Förderprogramm des Bundes und des Landes hatte eine Fertigstellung noch im Jahr 2022 gefordert. 70 Millionen Euro Fördermittel hat das Sonderprogramm an Mitteln bereitgestellt. Dabei habe der Bund 90 Prozent der Bau- und Grunderwerbskosten übernommen, dazu die Planungskosten. Den Rest hat das Land als Träger der Straßenbaulast getragen. Auch freue man sich, so Schnell weiter, dass man hier die Glasfaserkabel gleich noch habe mitverlegen können.

Gemeinde verhandelt mit 60 Grundstückseigentümern

Insgesamt seien in den vergangenen Jahren rund acht Kilometer Geh- und Radwege realisiert worden. Dazu habe die Gemeinde mit 60 Grundstückseigentümern verhandelt und auch die Ausgleichsflächen gestellt. Besonderer Dank gebühre hier Jürgen Waldherr, Regierungspräsidiumsbeamter in Rente, für seine langjährige Unterstützung. Dank gebühre aber vor allem den Eigentümern, die ihre Grundstücke abgetreten haben.

Für das Regierungspräsidium hat Joachim Rosinski vom Straßenbauamt Süd in Ravensburg klargestellt, dass man sich ebenso über die schnelle Realisierung des Radwegs freue: „Zum verstärkten Aufkommen von E-Bikes, Pedelecs und Lastenrädern gehört ein vernünftiger Radweg.“ Rosinski erläuterte, das Land wolle und brauche Verbesserungen der Infrastruktur und wies auf die Bedeutung der Radwegeverbindung von der Wildpoltsweiler Kreuzung L 333/L 331 und der Kreisstraße 7712 hin. Das sei eine wichtige Anbindung an die vorhandenen Radwegeachsen Wangen – Neukirch – Tettnang sowie, durch eine weitere Querverbindung zum Radnetz-BW-Abzweig hinter Wildpoltsweiler, Richtung Steinenbach bis Kressbronn. Schließlich habe man auch noch die Bushaltestelle mit Ausbaumaßnahmen und Querungshilfen angepasst. Dabei haben Bund und Land insgesamt für Radweg, Fahrbahn und Bushaltestelle 835 000 Euro investiert.

Der neue Radweg hat auch den kirchlichen Segen

Vor dem offiziellen Durchschneiden des Einweihungsbands hat Pfarrer Simon Hof noch eine kurze Lesung zum „neuen Weg der Gerechten“ gehalten, dazu gab es ein Gebet und einen Weihwasser-Segen für den neuen Radweg. Schließlich haben sich einige Beteiligte zur Bandschnitt-Zeremonie in den Regen gestellt. Ein Dutzend Musikerinnen und Musiker des Musikvereins Wildpoltsweiler hatten sich die ganze Zeit über nass werden lassen. Sie begleiteten trotz widriger Bedingungen mit überzeugend vorgetragenen Stücken die Einweihungszeremonie musikalisch. Zum Abschluss lud die Gemeinde zum gemütlichen Beisammensein in der „Hopfendolde“ ein.