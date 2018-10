Auch der moderne Mensch kann glauben

„Kann man als gebildeter moderner Mensch heute noch glauben?“ Mit einem Vortrag von Ralf Frisch, Professor für Systematische Theologie und Philosophie an der Evangelischen Hochschule Nürnberg, zu diesem provokanten Thema hat am Mittwoch im Martin-Luther-Gemeindezentrum die diesjährige dreiteilige Vortragsreihe der Ökumenischen Erwachsenenbildung begonnen.

Erfreut begrüßte Pfarrer Thomas Wagner die zahlreichen Zuhörer aus der evangelischen und katholischen Gemeinde einschließlich Pfarrer Rudolf Hagmann und versprach einen Vortrag mit Kopf und Herz eines Theologen, der die Gegenwart aus vielen Perspektiven kennt: als ehemaliger Militärdekan und Hochschuldozent an der Universität der Bundeswehr München ebenso wie seit 2013 als theologischer Referent bei der Landessynode der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern.

Was Frisch in seinem kritischen Buch „Was fehlt der evangelischen Kirche“ fordert, ist ein fundamental christlicher Glaube, der die Kritik an sich selbst nicht scheut und ebenso wenig die Auseinandersetzung mit totalitären und reduktionistischen Welt-, Menschen- und Gottesbildern. Auf seiner Homepage sagt er: „Ich beschäftige mich mit den Grund- und Gegenwartsfragen des christlichen Glaubens und den Grund- und Grenzfragen des menschlichen Daseins. Ich empfinde es als großes Privileg, hauptberuflich darüber nachdenken, schreiben, reden und diskutieren zu dürfen, was die Welt im Innersten zusammenhält und unserem Leben Tiefe und Sinn gibt.“ Zwei Ansätze, die direkt zum Thema des Abends führen.

Denn er hat festgestellt, dass man sich im weltlichen Kontext in der Defensive fühle, wenn man von Gott zu reden beginnt. Die Antwort, „was die Welt im Innersten zusammenhält“, erwarte man viel mehr von einem Naturwissenschaftler als von einem Theologen, einem gläubigen Christen. Und doch würden beide auf ihre Weise Geschichten erzählen. Die Naturwissenschaft sei zwar eine „Entzauberungskünstlerin“ und suche aus Einzelbeobachtungen Gesetze zu finden, visionäre Zukunfts- vorstellungen aufzubauen, doch letztlich stoße auch sie auf die Frage, wie dieser ganze Kosmos entstanden ist, was dahinter steht. Wenn sie dann bizarre Erklärungsversuche unternehme, einen Gott negiere und statt dessen die Natur oder den Zufall einsetze, erzähle sie ebenso eine unbewiesene Geschichte wie die Theologie. Bloß dass der Christ, der einen Gott als Schöpfer annimmt, davon ausgehe, dass ein zielgerichteter, ordnender, wohlwollender Wille dahinter stehe.

Es sei zwar noch kein Gottesbeweis, aber doch ein Phänomen, das dem nahe komme, wenn der menschliche Geist über das Universum nachdenken und staunen könne – ein Zeichen dafür, dass es im Kosmos Geist gebe. „In der Wissenschaft werden aus Geschichten Weltbilder, warum sollen wir Christen nicht die Geschichten erzählen, die uns logisch erscheinen?“, fragt Frisch in die Runde. Der Christ habe allen Grund, Zeugnis davon abzulegen, dass der Welt ein Geist innewohnt, der Gutes will.