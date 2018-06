Auch beim Regensburg-Ausflug spielt Tettnang eine Rolle

Weil der Liederkranz seit 190 Jahren besteht, ist auch der Ausflug ein bisschen umfangreicher ausgefallen. Regensburg, die „nördlichste“ Stadt Italiens, war das Ziel der Reisegruppe.

In Abendsberg, in „Kuchlbauer’s Bierwelt“, war der erste Halt. Durch den Kunstkeller, den Turmkeller und den Gewölbekeller, mit einem Replikat in Originalgröße von Leonardo da Vincis „Das letzte Abendmahl“, wurde die Gruppe laut Eigenbericht sachkundig geführt. Nach der Brauereibesichtigung staunten die Teilnehmer über den Kuchlbauer Turm: ein beeindruckendes Bauwerk von Friedensreich Hundertwasser, dem weltbekannten Künstler und Architekten. Die Aussichtsplattform in 25 Metern Höhe wollte natürlich auch bezwungen werden. Sie bot einen großartigen Blick über Abendsberg und Oberbayern.

Danach ging die Reise weiter zum Kloster Weltenburg, eine der ältesten Benediktinerabteien Bayerns aus dem Jahre 620, und zum Höhepunkt: einer Schifffahrt durch den imposanten Donaudurchbruch, vorbei am steilen Römerfelsen, nach Kelheim. Dann war das Tagesziel erreicht: die Stadt Regensburg. Nach einer Stadtführung durch die Altstadt, die 2006 zum Weltkulturerbe der Unesco erklärt worden war. Der Rundgang führte zur Porta Praetoria, zu den Patrizierhäusern, den Geschlechtertürmen und zur Steinernen Brücke; auch die historischen „Wurstkuchl“ durften nicht fehlen. Im Innenhof des Patrizieranwesens „Thon-Dittmer-Palais“ wurden die Liederbücher ausgepackt und im gemischten Chor erklangen „Die Rose“, „Siyahamba“ und der „Sommarpsalm“. Später wurde das Fürstliche Schloss und Kreuzgang St. Emmeram von Thurn und Taxis besichtigt. Übrigens: Das Hotel Rad in Tettnang war auch eine Posthalterstation, die auf der Route Regensburg, Augsburg nach Venedig eine Herberge war.

Nach dem Abendessen im Hotel Bischofshof am Dom klang ein schöner Tag mit dem „Brückenfest“ an der Steinernen Brücke aus, heißt es im Bericht des Liederkranzes. Erfolgreich renoviert feierten die Regensburger eine Nacht lang ihr Jahrhundertbauwerk am Vorabend des „Welterbetages“, der am Sonntag Tausende von Besuchern zu einem Stadtfest in die Stadt lockte.

Interessant, lehrreich, überraschend

Am letzten Tag des Ausflugs besuchten die Liederkranzausflügler das Pontifikalamt im Dom mit feierlicher Liturgie unter Mitwirkung des Nachwuchschors der Regensburger Domspatzen. Nach nicht allzu langer Busfahrt war dann die letzte Station die Stadt Landshut. Hier genoss der Liederkranz die amüsante und lehrreiche Führung in der Stadtresidenz mit dem raumübergreifenden Gemälde „Die Landshuter Hochzeit“ im Rathaussaal. Zur Überraschung der Teilnehmer wurde in Landshut das Schützenfest gefeiert. So konnte im Rahmen der Führung auch noch ein Teil des Schützenfestumzugs genossen werden.

Nach zügiger Rückfahrt wurde dann im Weinstadl Rimmele in Hiltensweiler ein zünftiger Abschluss bei gutem Essen und mit ein paar flotten Liedern gefeiert.