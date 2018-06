„Außergewöhnliche Faktoren“ verhageln das Jahresergebnis des Regionalwerks Bodensee

Von einem „wahrlich herausfordernden Jahr 2013“ ist in der Bilanz des Regionalwerks Bodensee die Rede: Entscheidungen der Landesregulierung, einschneidende personelle Veränderungen an der Spitze des Unternehmens und ein BGH-Urteil, das dem Energieversorger nicht in die Karten spielte (die SZ berichtete mehrfach). Nach Ansicht der Unternehmensführung sind die „Herausforderungen in Sachen Personal – insbesondere durch großes gemeinsames Engagement von Gesellschaftern und Aufsichtsrat – in kurzer Zeit gut gemeistert“ worden. Nach Auskunft von Aufsichtsratsvorsitzendem Bruno Walter ist das Ergebnis im Vergleich zu den Vorjahren „sicherlich nicht optimal“ und die Stimmung deshalb bei den Gesellschaftern nur „zufriedenstellend“. Mit einem Jahresergebnis von 86000 Euro hat das Regionalwerk das Geschäftsjahr 2013 abgeschlossen. 2011 hatte der Bilanzgewinn bei 915000 Euro, 2012 bei knapp 1,1 Millionen Euro gelegen. Bei genauerer Betrachtung zeigt der Jahresabschluss aber, dass „es außergewöhnliche und einmalige Faktoren sind, die das Ergebnis um insgesamt 977000 Euro als Sonderabschreibung reduzieren“, teilt Walter auf SZ-Anfrage mit und ordnet ein: „Damit steht fest, dass wir ohne diese Sonderabschreibung 1,054 Millionen Euro hätten, womit wir im Rahmen liegen. Das bedeutet auch, dass das Kerngeschäft funktioniert und zufriedenstellend ist.“

Die Umsatzerlöse in den Sparten Strom und Gas sind nach Angaben des Regionalwerks um rund 5,4 Millionen Euro auf 35,4 Millionen Euro gestiegen. Diese Entwicklung sei zum Teil auf Kundenzuwachs – das Unternehmen versorgt rund 60000 Kunden – zurückzuführen, aber auch auf die Erhöhung der EEG-Umlage von 3,592 Cent/kWh in 2012 auf 5,277 Cent/kWh in 2013. Ferner sei das Wirtschaftsjahr 2013 geprägt gewesen von sehr hohen Investitionen vor allem in das Stromnetz (1,666 Millionen Euro) und in das Gasnetz (346000 Euro). Um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten, wurde das Stromnetz seit der Übernahme 2009 einer genauen Prüfung unterzogen. In einer Pressemitteilung dazu heißt es: „Dabei musste man feststellen, dass erhebliche Investitionen in die Unterhaltung des Stromnetzes notwendig sind. Da diese Kosten in der Erlösobergrenze für die zweite Regulierungsrunde nicht berücksichtigt werden konnten, hat das Regionalwerk einen Härtefallantrag bei der Landesregulierungsbehörde gestellt.“

Zum 31. Dezember 2013 lag der geschätzte Marktanteil in den Gesellschaftergemeinden bei rund 36 Prozent in der Sparte Strom, in der Sparte Gas bei rund 47 Prozent. Klares Ziel des Regionalwerks ist es, Marktführer in den sieben Gesellschafter-Gemeinden zu werden.

Auch wird nicht versäumt darauf hinzuweisen, dass „die Erdgaskunden keine Preiserhöhung“ erwartet. Man will die Preise 2014 stabil halten. Im Strom bleibe der Grundpreis sogar im fünften Jahr für die Kunden stabil. Lediglich der Arbeitspreis müsse um die gesetzlichen Umlagen angepasst werden. „Das Regionalwerk gibt also nur die vom Gesetz vorgeschriebenen Anpassungen weiter. Und diese machen in Summe mittlerweile fast die Hälfte der Kosten aus.“ (lk)