Zu einem Impulsvortrag mit anschließender Diskussion lädt die Attac-Regionalgruppe Tettnang am Dienstag, 22. November, um 19.30 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement in der Montfortstraße ein. Den Vortrag hält Hendrik Auhagen mit Diskussion zum Thema: „Klima, Energie, Corona. Wer kann das bezahlen? Wege der gemeinsamen Bewältigung dieser Krisen“. Interessierte sind willkommen, schrreibt Attac in der Pressemitteilung.