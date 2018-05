Attac fordert mehr Gerechtigkeit für Steuerzahler

Die Attac-Regionalgruppe Tettnang hat am Samstagvormittag mit dem Aktionstag „Pay your Tax – Bezahle deine Steuern“ auf Missstände in der Steuerpolitik der Europäischen Union hingewiesen. Die Stadtbuchhandlung und Ravensbuch beteiligten sich an der europaweit stattfindenden Aktion. Attac wurde im Jahr 1998 gegründet. Der Name ist eine Abkürzung und steht, wenn er aus dem Französischen übersetzt wird, etwa für „Vereinigung zur Besteuerung von Finanztransaktionen im Interesse der Bürger“. Die Nichtregierungsorganisation hat eigenen Angaben zufolge weltweit rund 90 000 Mitglieder, die sich aus Einzelmitgliedern und Organisationen zusammensetzen. Attac agiert hauptsächlich in Europa.

Am 28. Mai soll im Europäischen Rat eine Entscheidung getroffen werden, von der Attac sich erhofft, dass Großkonzerne zur Transparenz verpflichtet werden und offen legen müssen, in welchem Land sie wie viele Steuern zahlen und wie viele Gewinne, Umsatz und Beschäftige sie dort haben. Diese Entscheidung wäre ein großer Schritt zu mehr Steuergerechtigkeit.

Am Beispiel des Online-Händlers Amazon, durch dessen legale Steuervermeidungstricks der Europäischen Union eine hohe Summe von Steuergeldern verloren geht, möchten die Mitglieder von Attac mit ihren Aktionen und Informationen dem Einzelnen diese Situation bewusst machen. Kindergärten, Altenheime, bezahlbarer Wohnraum, finanzielle Unterstützung für Bildung und Kultur und vieles mehr, könnten von den entgangenen Steuergeldern finanziert werden, sagte Waltraud Peltz, Gründungsmitglied der Attac-Regionalgruppe Tettnang.

Die örtlichen Buchhandlungen wiesen mit ihrer Teilnahme an der Aktion außerdem darauf hin, dass lokale Händler genauso leistungsfähig seien und viel persönlicher agieren könnten als der Online-Handel. In einem Buchladen kann man in aller Ruhe stöbern, blättern, sich beraten und inspirieren lassen. Zu dem Aktionstag hatte Attac gemeinsam mit den beiden Buchhandlungen eine Lesung mit dem leidenschaftlichen Hobby-Vorleser Timmo Strohm organisiert, der zuerst in der Stadtbuchhandlung und danach bei Ravensbuch, unter anderem in Haruki Murakamis neuestes Buch „Die Ermordung des Commendatore“ und Frank Schätzings Thriller „Die Tyrannei des Schmetterlings“, dem spärlich vorhandenen Publikum spannende Einblicke gab.