Atrium Quartett präsentiert Musik von Gabriel Prokofiev

Der in London lebende Komponist, Produzent und DJ Gabriel Prokofiev lotet mit seiner Musik die Grenzen der westlichen klassischen Musik aus. Vom Ergebnis überzeugen können sich Besucher des Konzerts am Dienstag, 8. Mai, um 19.30 Uhr.

Das Atrium Quartett hat extra für den Abend in Tettnang eine Komposition von Gabriel Prokofiev mit seiner persönlichen Anleitung einstudiert, sein Streichquartett Nr. 2. Prokofiev knüpfe in seinem zweiten, 2006 entstandenen Streichquartett am ersten an, heißt es in der Vorschau auf das Konzert. Im Vorfeld zum Konzert wird es ab 18.30 Uhr ein Gespräch mit dem Komponisten geben, zu dem die Besucher eingeladen sind. Karten gibt es für 28 Euro an der Abendkasse. Das Konzert wird vom Südwestrundfunk aufgezeichnet.