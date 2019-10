Mit einem Festakt, umrahmt vom Kammerensemble der Städtischen Musikschule, wurde am 13. Oktober 1989 im Beisein von Regierungspräsident Dr. Max Gögler die Stadtbücherei Tettnang eröffnet, tags darauf hat dort Peter Bichsel als erster Autor gelesen. Fast auf den Tag genau 30 Jahre später hat am Samstagabend ein volles Haus, wie in der Stadtbücherei nicht anders zu erwarten, den richtigen Rahmen geboten für das kleine Jubiläum: 30 Jahre Veranstaltungen der Stadtbücherei, oft in Verbindung mit Spectrum Kultur. Ein kleines Fest mit einer netten Überraschung: Anlässlich des Jubiläums servierte das bewährte ehrenamtliche Kaffeeteam von Spectrum Kultur kostenlose Getränke.

Im Laufe der Jahre ist es der sehr engagierten Büchereileiterin Cosima Kehle gelungen, ein treues Stammpublikum zu gewinnen durch ein anspruchsvolles und packendes Angebot, das dem Vergleich mit Kulturangeboten in der Umgebung bestens standhalten kann. Seit längerem sei sie in Verhandlungen mit Cordula Sauter, der Künstlerin des Abends, gewesen. Jetzt hätten endlich die Terminwünsche zusammengepasst. Die Akkordeonistin aus Freiburg war in diesen Tagen auch in den Stadtbüchereien in Überlingen und Wangen zu Gast – eine Vernetzung, die sich lohnt.

Angekündigt war eine musikalische Lesung von und mit Cordula Sauter zum Thema „Astor Piazzolla – Mehr Tango geht nicht!“ Auf die Frage „Ist das noch Tango?“ soll er mit diesem Zitat geantwortet haben. Geboten wurde ein Vortrag, der lebendig die Lebensgeschichte des Ausnahmemusikers und Begründers des „Tango Nuevo“ erzählte. Illustriert mit Zitaten der Familie und Aussagen berühmter Musiker, die ihn auf seinem Weg begleiteten, entstand das Bild eines Mannes, der seinen Weg suchte, durch die Begegnung mit Nadia Boulanger in Paris seine wahre Berufung zum Tango-Komponisten erkannte und dann unbeirrt sein Ziel verfolgte, den Tango auszuweiten und zu erneuern, indem er ihn mit klassischen Elementen wie mit Jazz und Popkultur verband. Eine Neu-Interpretation, die aus dem traditionellen Tango Argentino den konzertanten, nicht mehr tanzbaren „Tango Nuevo“ machte, wofür ihn die Argentinier heftig anfeindeten. Es war ein gut gestalteter, die entscheidenden Stationen herausarbeitender Vortrag. Zusammenfassend standen am Ende einzelner Abschnitte jeweils besonders berühmte Kompositionen wie „Oblivion“, „Libertango“, „Adios Nonino“ oder „Vuelvo al Sur“ in Arrangements für Akkordeon. In sich hineinhörend, mit meist geschlossenen Augen, ab und an einen Blick auf die Tasten werfend, interpretierte Cordula Sauter die Tangos, wobei besonders die leise, melancholische Seiten zum Tragen kam. Ihr Körper spielte mit, ganz unaufgeregt.

Als Zugabe brachte sie keinen Piazzolla, sondern ein Werk aus den 80ern, ein wenig an Musette erinnernd, die Welt beschreibend, in der Astor Piazzolla lebte und zu dem wurde, was ihn ausmachte: Begründer des Tango Nuevo.