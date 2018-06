Artisten und Tiere zeigen in Tettnang ihr Können

Feuerspucker, Schlangenmenschen, Akrobaten und trainierte Tiere. Das alles bietet Circus Barnum drei Tage lang in Tettnang. An der Ravensburger Straße hat die aus Hamburg stammende Zirkusfamilie Kaiser in dieser Woche ihr Lager aufgeschlagen.

20 Personen zwischen 16 und 45 Jahren haben das Zirkuszelt, ein Foyerzelt und ein Tierzelt errichtet und bereiten sich jetzt auf vier Vorführungen vor. Mit dabei sind auch 60 Tiere, darunter Kamele, Lamas, Steppenrinder. Die 20-jährige Artistin Romina Kaiser arbeitet seit ihrer Geburt im Familienbetrieb Zirkus und kennt das Geschäft. Nur noch selten, erzählt sie, bekommt der Zirkus die Möglichkeit, auf städtischen Plätzen sein Zelt aufzubauen. Ohne Landwirte und ihre Wiesen, wären viele Vorstellungen deutlich schwieriger.

Tierschützer fordern Tierverbot

Nicht immer sei der Zirkus außerdem gern gesehen, auch wegen Bedenken beim Tierschutz. Die Tiere der Kaisers werden ausschließlich über Belohnung trainiert, erzählt Romina Kaiser. „Wie bei Hunden auch, man braucht einfach Zeit“, sagt sie. Die Nummern mit den Tieren seien etwas besonderes, wie zum Beispiel ein Salto über die Tiere. „Das ist eine alte Zirkusnummer, die wir wiederbelebt haben.“ Doch Tierschützer kritisieren immer wieder den Einsatz von Wildtieren wie Elefanten oder Löwen bei Zirkusvorführungen. Die Tierschutzorganisation Peta fordert sogar ein vollständiges Verbot von Tieren in Zirkussen. Diese Diskussion kennt Romina Kaiser, früher hatte der Zirkus auch Tiger. Zur Situation heute sagt sie: „Wir haben nichts zu verbergen.“ Das Tierzelt sei immer hochgeklappt und man könne sich vor Ort von dem Zustand der Tiere überzeugen.

Für Romina Kaiser und ihre 11-jährige Zirkuskollegin Vivien Kaiser ist der Applaus das Wichtigste. „Wenn die Leute klatschen, macht es am meisten Spaß“, sagt Vivien Kaiser. Weil der Zirkus ständig unterwegs ist, besucht sie die Zirkusschule, das bedeutet Fernunterricht über das Internet oder Lernstunden in einem der Wohnwagen. Die 11-Jährige tritt in der Manege als Schlangenmensch und als Clown Emma auf. Romina Kaiser macht hingegen Luftakrobatik und zeigt Kunststücke mit dem Hula Hoop. Gemeinsam mit anderen Artisten aus Europa sowie dem Tiertrainer und Zirkuschef Markus Kaiser stemmen sie die Vorführungen in Tettnang.