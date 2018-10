Arno Camenisch liest aus seinem Roman „Der letzte Schnee“

Für seine Sprache und für seine Originalität bei Lesungen preisgekrönt zählt Arno Camenisch in der Schweiz längst zu den wichtigen Autoren seines Landes. Am Dienstag, 23. Oktober, gastiert er um 20 Uhr in der Stadtbücherei Tettnang, wo er seinen Roman „Der letzte Schnee“ vorstellt. Dieser spielt in den Bündner Bergen an einem kleinen Skilift, heißt es in einer Ankündigung der Bücherei.

Was aber tun, wenn der große Schnee ausbleibt – und mit ihm die Gäste? Paul und Georg stehen wie jedes Jahr an ihrem alten Schlepplift, so schnell bringt den ordentlichen Georg nichts aus der Ruhe und den großen Fabulierer Paul nichts zum Schweigen. Zu allem fällt ihm eine Geschichte ein, um das große Verschwinden aufzuhalten und die verkehrte Welt wieder ins Lot zu bringen.

Arno Camenisch beschreibt auf unverkennbare Art bildstark und präzise vom Ende und Verschwinden in einem Tal im Wandel der Zeit, während der Schlepplift im Hintergrund regelmäßig rattert wie der Lauf der Welt, schreibt die Bücherei in der Ankündigung weiter.

Arno Camenisch, 1978 im Kanton Graubünden geboren, schreibt auf Deutsch und Rätoromanisch. Er studierte am Schweizerischen Literaturinstitut in Biel, wo er auch lebt und arbeitet.

Seine Texte wurden in über 20 Sprachen übersetzt und seine Lesungen führten ihn quer durch die Welt, von Hongkong über Moskau und Buenos Aires bis nach New York. Im März 2015 strahlte das Schweizer Fernsehen und 3sat den Dokumentarfilm „Arno Camenisch – Schreiben auf der Kante“ aus. Mit der gleichen Originalität, mit der Camenisch seine Wort- und Bildsprache kreiert, trägt er auch seine Texte vor – in seinem melancholisch-humorvollen „Camenisch-Sound“, heißt es.