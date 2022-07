Armin Pongs stellt sein neues Kinderbuch vor

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Mit Spannung erwarteten die Kinder der Schulgemeinschaft Argental Anfang Juli die Lesung des Kinderbuchautors Armin Pongs. Nach einer kurzen Vorstellung seiner Person und des Berufs des Autors stellte Pongs sein neues Buch aus der Reihe „Der magische Kalender“ vor. Pongs ist der Erhalt der Artenvielfalt ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeitet er dies in seinen Büchern und versucht damit auch seine junge Leserschaft für den Erhalt der Artenvielfalt zu begeistern. In seinem Buch erleben 4 Kinder spannende und gefährliche Abenteuer, in denen sie die unterschiedlichsten Tiere weltweit vor den Schattenmännern und somit vor dem endgültigen Aussterben retten.

Pongs machte deutlich, wie wichtig das Lesen sei. So verwies der Autor auf den großen Reichtum, den man durch das Lesen erwerben könne – den Reichtum an Bildern im Kopf. Die jungen Zuhörer versprachen dem gelernten Psychologen in den kommenden Monaten viel zu lesen und sich den Reichtum im Kopf zu erwerben. Als kleines „Dankeschön“ dafür erhielten alle Kinder einen kleinen Bimsstein als Erinnerung, passend zur vorgelesenen Geschichte.

Ganz zum Schluss konnten die Kinder in einem kleinen Spiel ein Freundebuch des Autors gewinnen. Dabei sollte diese Frage geklärt werden: Welche griechische Insel hat die Form einer Sichel? Hätten Sie es gewusst? Es ist die Insel Santorin.

Bevor die Mädchen und Buben schließlich ihren Heimweg antraten, bedankten sie sich mit großem Applaus bei Herrn Pongs für die spannende Geschichte.

Die Schulgemeinschaft Argental bedankt sich ebenfalls beim Friedrich-Bödecker-Kreis e.V. und dem Förderverein der Schulgemeinschaft Argental, die uns beide mit einer großzügigen Spende für die Autorenlesung von Herrn Pongs unterstützt und diese damit ermöglicht haben.