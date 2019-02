Argentalhalle wird zur Festhochburg

Wenn Astronauten von kleinen Hexen durch die Argentalhalle gejagt werden, muss Fasnet sein. So auch beim Kinderball am Samstag in Laimnau.

Mit vollem Programm war viel für die Kleinsten geboten. Traditionell eröffnet vom „Chaos-Orchester“ und dem Einsprung des Narrensamens gab es den ganzen Nachmittag über viel zu singen und tanzen, egal ob zu La Macarena, dem Bobfahrerlied oder bei einer Polonaise, es war immer voller Einsatz gefordert. Zeit um kurz durchzuatmen gab es während den Einlagen von Tanzgruppen die ihr Können zeigten. So war auch die Tanzschule Heinrich in diesem Jahr gleich zwei Mal dabei, sowohl nachmittags auf dem Kinderball als auch abends auf dem Jugendball. Zum zehnten Geburtstag des Kinderballs gab es in diesem Jahr eine Neuerung in der Moderation. Durch eine „Verdopplungsmaschine“ wurden die beiden närrischen Moderatoren Pippi und Peppo durch eine zweite Pippi unterstützt, die nun im Trio fröhlich durch den Nachmittag begleiteten und so manche Süßigkeit aus ihrem Koffer verteilten.

Auch in diesem Jahr war der Kinderball eine Kooperation zwischen Narrenverein und der Grundschule Laimnau. Während die Grundschüler die Dekoration mit selbstgemalten Bildern bastelten und die Eltern Kuchen für den Verkauf backten, wird der Erlös an den Förderverein der Grundschule gespendet.

Nach einer Prämierung des besten Elternkostüms ging für die meisten ein spaßiger Nachmittag zu Ende. Nicht aber für die Veranstalter vom Narrenverein Laimnau. Für die stand an diesem anstrengenden Wochenende ein kurzer Umbau der Argentalhalle auf dem Plan, um diese für den wenige Stunden später folgenden Jugendball vorzubereiten.

Jugendball ist alkoholfrei

Auftakt war da eine beeindruckende Lichtershow des Trommlerzugs Lindau-Aeschach, gefolgt von einer Party mit allem, was das Herz der Feiernden höher schlagen ließ. Mit sattem Bass und leckeren Cocktails kamen die Besucher so richtig in Stimmung und wurden durch Showeinlagen der Tanzgruppen aus Laimnau und der Tanzschule Heinrich zum Feiern motiviert. Krönender Abschluss war der Auftritt der Lumpenkapelle „Butzlumpa“, welche es noch einmal richtig krachen ließ.

Was sich wie ein gewöhnlicher Fasnetsball anhört, unterscheidet sich jedoch stark von den meisten anderen. Da es sich um einen Jugendball handelt, herrschte auch in diesem Jahr absolutes Alkoholverbot. So wurden Jugendliche, die alkoholisiert eintrafen, umgehend wieder nach Hause geschickt. Auch dauerte der Jugendball gemäß Jugendschutzgesetz nur bis 22Uhr. Jugendlichen denen das Ende zu schnell kam, können sich jedoch bereits auf den nächsten Jugendball freuen. Der findet am 8. Februar 2020 statt.